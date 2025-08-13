Social Primele facturi după plafonare. Românii se confruntă cu sume neașteptat de mari







Primele facturi după plafonare. Românii încep să simtă impactul eliminării schemei de plafonare a prețurilor la energie. Primele facturi care au ajuns la consumatori au creat șoc, mulți constatând că trebuie să plătească aproape dublu față de lunile anterioare.

Cele mai afectate sunt gospodăriile cu un consum lunar redus, de până în 100 kWh, unde creșterile se situează între 90% și 130%.

Liberalizarea prețurilor a adus majorări semnificative pentru consumatori. În prezent, tarifele practicate de furnizori variază între 1,04 lei și 2 lei pe kilowatt-oră, comparativ cu valorile anterioare plafonate între 0,68 și 0,8 lei/kWh. Diferențele au generat facturi mult mai mari chiar dacă consumul efectiv al românilor a rămas constant.

De exemplu, un consum de 230 kWh, similar cu cel înregistrat în luna mai, a generat în iulie o factură de aproape 360 de lei, față de 173 de lei anterior. Creșterea se datorează exclusiv scumpirii kilowattului-oră, nu unui consum mai mare.

Nu toți românii au primit deja noile facturi. Unele companii furnizoare au raportat întârzieri în emiterea acestora, cauzate de modificările privind aplicarea TVA-ului de 21%.

Pentru cei care doresc să reducă impactul asupra bugetului, există oferte variate pe piață, cu prețuri mai avantajoase.

Printre acestea, Hidroelectrica oferă cel mai mic tarif, 1,04 lei/kWh, cu preț fix pentru un an, urmată de Nova Power and Gas, cu 1,26 lei/kWh și energie provenită 100% din surse regenerabile. Alte opțiuni, cum ar fi Engie România, Electrica Furnizare sau PPC Energie, au prețuri între 1,42 și 1,44 lei/kWh, majoritatea oferind energie verde.

Comparativ, un consum lunar de 100 kWh generează facturi între 104 lei, în cazul Hidroelectrica, și aproximativ 144 de lei pentru Engie. Oferta variază în funcție de tipul de energie furnizată și de termenii contractuali, unele companii impunând garanții sau plăți anticipate.

Specialiștii recomandă românilor să analizeze cu atenție ofertele de pe piața concurențială, mai ales după ce schema de plafonare a dispărut. Alegerea furnizorului potrivit poate reduce semnificativ costurile lunare, în contextul în care prețurile standard au crescut considerabil.

Impactul este resimțit diferit în funcție de nivelul consumului. Pentru gospodăriile mari, cu consum lunar peste 200 kWh, facturile au crescut între 20% și 90%, iar pentru cei cu consum redus, creșterile au fost mult mai dramatice.