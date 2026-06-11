Pe timp de vară, aparatul de aer condiționat devine esențial în locuințe și la birou, mai ales când temperaturile depășesc 30 de grade. Totuși, modul în care este folosit poate face o diferență importantă în consumul de energie și, implicit, în valoarea facturii de electricitate. Mulți utilizatori se întreabă dacă este mai eficient să lase aparatul pornit non-stop sau să îl oprească și să îl pornească doar atunci când este nevoie. Potrivit specialiștilor, răspunsul depinde în mare măsură de tipul echipamentului și de setările alese.

Aparatele de aer condiționat moderne, echipate cu tehnologie inverter, sunt concepute să funcționeze pe perioade mai lungi, deoarece nu se opresc complet atunci când ating temperatura setată, ci își reduc automat puterea pentru a menține un nivel constant de răcire.

În schimb, modelele mai vechi funcționează prin pornire și oprire completă, ceea ce înseamnă că fiecare repornire solicită mai mult compresorul și poate duce la un consum mai ridicat. În cazul acestor aparate, inginerii recomandă să fie oprite atunci când nu mai este nimeni în locuință pentru o perioadă mai lungă de timp.

În cazul unor plecări scurte, cum ar fi o ieșire la cumpărături sau câteva ore în afara locuinței, este de multe ori mai eficient să lași aparatul pornit, deoarece pereții și mobilierul rețin căldura și ar necesita mai multă energie pentru a fi răcite din nou.

Dacă pleci de acasă pentru perioade mai lungi, oprirea aparatului rămâne cea mai bună soluție pentru economisirea energiei, indiferent de tipul acestuia.

O greșeală des întâlnită este setarea unei temperaturi prea scăzute imediat după intrarea într-o cameră foarte caldă, ceea ce duce atât la un consum mare de energie, cât și la un disconfort pentru organism din cauza diferenței bruște de temperatură.

Specialiștii recomandă ca diferența dintre exterior și interior să fie moderată, iar în multe situații o temperatură de aproximativ 25–26 de grade este suficientă pentru a asigura confort termic fără un consum ridicat.

Eficiența aparatului de aer condiționat depinde și de întreținerea corectă, iar curățarea periodică a filtrelor ajută la un flux de aer mai bun și la un consum mai redus de energie, deoarece aparatul nu mai este forțat să funcționeze la capacitate maximă.

De asemenea, reducerea pătrunderii razelor solare în locuință prin tragerea jaluzelelor sau a draperiilor în orele de vârf poate scădea semnificativ temperatura din interior și poate reduce solicitarea aparatului.