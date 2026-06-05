Alimentarea cu gaze a fost reluată în blocul din Galați

Prefectura Galați a anunțat vineri reluarea furnizării gazelor naturale în majoritatea locuințelor din blocul afectat de explozia unei drone produse în urmă cu o săptămână. Din cele 40 de apartamente ale imobilului, șase nu sunt încă realimentate, din motive care țin de verificări tehnice, neconformități sau absența proprietarilor.

La o săptămână de laincidentul care a afectat un bloc din municipiul Galați, alimentarea cu gaze naturale a fost reluată pentru cei mai mulți dintre locatari.

Prefectura Galați a anunțat că, în urma controalelor tehnice și a lucrărilor efectuate de echipe specializate, majoritatea apartamentelor au fost reconectate la rețea. Din totalul de 40 de locuințe din imobil, doar șase nu beneficiază încă de alimentare cu gaze.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, situațiile diferă de la un apartament la altul.

Una dintre locuințe aparține unei persoane care a decis să nu reia momentan furnizarea gazelor, deși instalația a fost verificată și respectă condițiile impuse. Un alt apartament este cel afectat direct de explozia produsă în urma incidentului.

În cazul altor două locuințe au fost identificate neconformități care trebuie remediate înainte de reluarea alimentării, iar proprietarii celorlalte două apartamente nu se află în prezent în țară.

Prefectura Galați a transmis că prefectul George Toderașc a păstrat permanent legătura cu reprezentanții companiei care se ocupă de evaluarea instalațiilor și de punerea lor în siguranță, astfel încât reluarea alimentării să se desfășoare fără riscuri pentru locatari.

”După o perioadă dificilă, în care siguranţa locatarilor a fost prioritatea principală, mă bucur că majoritatea familiilor îşi pot relua activităţile cotidiene în condiţii normale. Reluarea furnizării gazelor naturale reprezintă un pas important în procesul de revenire la normalitate pentru familiile afectate de acest incident. Transmit mulţumiri tuturor echipelor de intervenţie, specialiştilor şi personalului tehnic care au acţionat cu profesionalism şi responsabilitate pentru verificarea instalaţiilor, identificarea eventualelor probleme şi implementarea măsurilor necesare pentru punerea în siguranţă a întregului imobil. Efortul lor susţinut a făcut posibilă reluarea alimentării cu gaze în condiţii de maximă securitate. Vom continua să monitorizăm situaţia şi să colaborăm cu toate instituţiile implicate până la remedierea tuturor aspectelor rămase şi la soluţionarea fiecărei situaţii individuale, astfel încât toţi locatarii să beneficieze de condiţii sigure şi normale de locuire”.

Incidentul s-a produs în urmă cu o săptămână, când o dronă s-a prăbușit și a explodat în apropierea imobilului. În urma exploziei, furnizarea gazelor naturale a fost oprită, iar instalațiile din întregul bloc au fost verificate pentru a se stabili dacă pot fi utilizate în siguranță. O femeie și fiul acesteia au fost răniți în urma incidentului.