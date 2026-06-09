Social

Rusul care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a murit la 46 de ani. Fusese obligat de instanță să revină la numele real

Comentează știrea
Rusul care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a murit la 46 de ani. Fusese obligat de instanță să revină la numele realSursa fota: Platforma X
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un bărbat din Rusia care devenise cunoscut după ce și-a schimbat legal numele în Iisus Hristos a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Nexta. Trupul său a fost găsit în apartament după ce vecinii s-au plâns de un miros neplăcut. Cauza morții ar fi consumul excesiv de alcool.

Cine a fost Evgheni Cekulaev

Evgheni Cekulaev locuia în regiunea rusă Tatarstan și și-a schimbat numele ca urmare a interesului pentru ezoterism și numerologie. Numele complet pe care și l-a ales a fost Iisus Petrovici Hristos.

În februarie 2026, Tribunalul Districtual Novo-Savinovsky din Kazan a decis că bărbatul trebuie să revină la numele său real, Evgheni Cekulaev. Acțiunea în instanță a fost inițiată de procuratură. Mediafax Ministerul Justiției al Federației Ruse a declarat că schimbarea numelui din motive religioase nu este permisă, iar folosirea numelui Iisus Hristos ar putea induce oamenii în eroare și ar putea jigni credincioșii. Tribunalul a adăugat că dreptul de a schimba numele nu este absolut dacă afectează interesele societății.

Găsit mort în apartament

Potrivit Nexta, bărbatul abuza de alcool și nu putuse fi contactat pentru o perioadă lungă de timp. Vecinii au alertat autoritățile după ce au sesizat un miros neplăcut, iar trupul a fost găsit în locuința sa.

Sistemul de pensii, aproape de colaps. Aproape fiecărui angajat îi revine un pensionar
Sistemul de pensii, aproape de colaps. Aproape fiecărui angajat îi revine un pensionar
Nașterea unui guvern tehnocrat, rețete tradiționale românești din istoria recentă
Nașterea unui guvern tehnocrat, rețete tradiționale românești din istoria recentă

Stiri calde

19:05 - Detalii îngrijorătoare privind securitatea în Portul Constanța: „Dacă lovea vasul cu metanol, jumătate din oraș era r...

19:04 - Protest în rețeaua de medicină legală. Ce nemulțumiri au angajații

18:54 - Fotbalul are o limbă proprie. Expresiile pe care le vei auzi cel mai des la Cupa Mondială

18:44 - 9 iunie, ziua în care Caragiale „s-a dus să moară puțin”

18:35 - Israelul acuză o tentativă de impunere a unei poziții politice în Cisiordania

18:24 - Țeapă uriașă cu vacanțe last minute în București. O fostă candidată la Consiliul General a lăsat zeci de familii fără...

HAI România!

România, țara nimănui!

România, țara nimănui!

Sunt acri strugurii, Ilie?

Sunt acri strugurii, Ilie?

Severin & Turcescu

Severin & Turcescu

Proiecte speciale