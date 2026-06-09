Un bărbat din Rusia care devenise cunoscut după ce și-a schimbat legal numele în Iisus Hristos a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Nexta. Trupul său a fost găsit în apartament după ce vecinii s-au plâns de un miros neplăcut. Cauza morții ar fi consumul excesiv de alcool.

Evgheni Cekulaev locuia în regiunea rusă Tatarstan și și-a schimbat numele ca urmare a interesului pentru ezoterism și numerologie. Numele complet pe care și l-a ales a fost Iisus Petrovici Hristos.

În februarie 2026, Tribunalul Districtual Novo-Savinovsky din Kazan a decis că bărbatul trebuie să revină la numele său real, Evgheni Cekulaev. Acțiunea în instanță a fost inițiată de procuratură. Mediafax Ministerul Justiției al Federației Ruse a declarat că schimbarea numelui din motive religioase nu este permisă, iar folosirea numelui Iisus Hristos ar putea induce oamenii în eroare și ar putea jigni credincioșii. Tribunalul a adăugat că dreptul de a schimba numele nu este absolut dacă afectează interesele societății.

Potrivit Nexta, bărbatul abuza de alcool și nu putuse fi contactat pentru o perioadă lungă de timp. Vecinii au alertat autoritățile după ce au sesizat un miros neplăcut, iar trupul a fost găsit în locuința sa.