Economie Ministrul Energiei promite că gazele nu se scumpesc. Până când va fi prelungită schema de plafonare







Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat la emisiunea „România la raport”, de la România TV, că schema de plafonare pentru gaze va fi extinsă până la finalul iernii. „La gaze pot să stea oamenii linsitiți, că nu vor crește prețurile”, a spus acesta.

Ministrul Energiei a explicat, la emisiunea „România la raport”, situația de pe piața energiei și, de asemenea, măsurile luate de Guvern pentru a diminua impactul asupra oamenilor.

Bogdan Ivan a afirmat că a preluat mandatul în urmă cu două luni, într-un context dificil, marcat de expirarea schemei de plafonare a prețurilor la energie. De atunci, facturile au crescut considerabil, iar impactul s-a simțit direct în bugetele familiilor.

Întrebat de ce Hidroelectrica majorează tarifele cu 60% deși produce energie la un cost redus, ministrul a explicat că prețul final se formează în funcție de regulile pieței europene și depinde de cerere și ofertă, chiar dacă producția companiei costă aproximativ 0,7 lei/kWh.

„Indiferent de la care dintre noi luați, dvs. cumpărați tot cu 10 lei. În această formulă am pregătit piața. Tocmai am spus că avem un pachet pe creșterea prețurilor. Doi: reguli de piață. Tocmai v-am explicat cum se formează prețul. Am început de acum două luni de zile să fac o analiză. Am reușit după această perioadă și înainte de a ajunge la emisiune am închis o ședință prin care prin 8 puncte reglăm piață, dăm jos prețul”, a mai spus acesta.

Dacă în cazul energiei electrice presiunea rămâne ridicată, la gazele naturale situația este diferită. Ministrul a anunțat că schema de plafonare va fi prelungită până la finalul iernii, astfel încât cetățenii să fie protejați în sezonul rece.

„Avem extinsă schema plafonării la gaz până la finalul iernii. Le-am cerut explicit celor de la Transgaz să înceapă încă din vară umplerea depozitelor pentru iarnă. La gaze pot să stea oamenii linsitiți, că nu vor crește prețurile”, a mai adăugat acesta.