Economie Ce ascund facturile uriașe la energie. Capcanele de evitat pentru consumatori







Facturile la energie pe luna iulie 2025 s-au dublat sau chiar triplat, după ce statul a eliminat subvențiile și plafonarea prețurilor. Creșterea a fost resimțită înainte de aplicarea TVA de 21%, ceea ce a mărit suma de plată. Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), a explicat care sunt principalele cauze: „ Încetarea subvenționării energiei electrice de la 1 iulie 2025, valul de caniculă care a crescut consumul și majorarea cotei TVA de la 19% la 21%”.

Specialiștii în energie recomandă citirea cu atenție a facturilor: consumul indicat, tarifele pe fiecare interval, taxele și accizele incluse, precum și TVA-ul final trebuie verificate pentru a înțelege corect suma de plată și eventualele discrepanțe.

„Creșterea facturii de energie are trei mari factori. În primul rând, eliminarea subvenției de către stat. Timp de aproape patru ani, energia electrică a fost subvenționată pentru consumatorul casnic. De la 1 iulie, consumatorii cumpără la prețul pieței. În paralel, canicula a crescut foarte mult consumul, ceea ce înseamnă nu doar o creștere a prețului pe kilowatt-oră, ci și o creștere a cantității consumate lunar, ducând la costuri mai mari”, a explicat președintele AFEER.

Al treilea motiv, în opinia lui Laurențiu Urluescu, este majorarea TVA la 21%: „Toți acești factori au concurat simultan și ne așteptăm la o creștere semnificativă a facturii lunare. Pe partea de furnizare, piața este competitivă și deja s-au observat scăderi și îmbunătățiri ale ofertelor furnizorilor, ceea ce arată că fiecare companie încearcă să-și păstreze clienții sau să atragă alții. Să nu uităm că, în factura finală, marja furnizorului este nesemnificativă, aproape jumătate din sumă fiind taxe, tarife și contribuții”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat în contextul scandalului facturilor de energie emise cu întârziere. El a precizat că a trimis o adresă dură către ANRE, solicitând verificarea tuturor furnizorilor, subliniind că nu poate face sesizări penale fără documentație completă. Datele vor fi prezentate în fața CSAT, unde vor fi analizate și vor permite luarea de măsuri fundamentate.

Sunt două elemente importante. TVA-ul se aplică în momentul emiterii facturii, indiferent de tipul de serviciu. Banii colectați din TVA nu merg la furnizor, ci la stat. Dacă furnizorii au aplicat greșit aceste taxe, vor fi sancționați de Protecția Consumatorului, Consiliul Concurenței și ANRE. Am cerut verificarea tuturor furnizorilor și aplicarea legii acolo unde este cazul, a explicatministrul Ivan.

Ministrul a vorbit și despre modul în care se formează prețul energiei și a impactului acestuia asupra economiei: „Astăzi, energia ajunge la consumator aproape cea mai scumpă din Uniunea Europeană, în condițiile în care România era exportator net de energie acum 10 ani. Importăm până la 20% din necesar în perioadele de consum maxim și exportăm energie la prețuri ridicol de mici, pentru ca apoi să o importăm la prețuri de sute de ori mai mari. Aceasta reprezintă o problemă de securitate națională, pentru că influențează costul final al produselor pentru români între 7% și 80%”.

Facturile la energie electrică sau gaze pot părea complicate, cu termeni tehnici, tarife diferite și taxe suplimentare, spun specialiștii de la AFEER, care vin cu sfaturi: „Mulți consumatori nu știu exact cum se calculează suma de plată și ajung să plătească mai mult decât trebuie. În realitate, înțelegerea fiecărei secțiuni a facturii și monitorizarea consumului pot aduce economii importante și elimină surprizele neplăcute”.

O factură tipică are mai multe secțiuni. Prima și cea mai importantă este consumul, care reprezintă energia efectiv utilizată, exprimată în kilowați-oră (kWh) pentru electricitate sau metri cubi pentru gaze. La tarife diferențiate pe intervale, factura poate arăta cât ai consumat ziua și cât noaptea, influențând suma finală.

Tarifele reprezintă costul pe unitatea de energie și pot fi fixe sau diferențiate. De exemplu, un consum de 200 kWh la tarif de 1,2 lei/kWh generează 240 de lei. Dacă tariful pe timpul nopții este mai mic, consumul nocturn poate reduce factura totală.

Factura include și taxe și accize impuse de stat, cum sunt taxa pentru cogenerare sau taxa pentru energie verde, care se adaugă la costul consumului și sunt obligatorii.

La final, se aplică TVA de 21%. Astfel, totalul facturii se calculează prin adunarea consumului și a taxelor, apoi aplicarea TVA. În exemplul nostru, 240 lei consum plus 25 lei taxe dau 265 lei, iar TVA 21% înseamnă 55,65 lei, rezultând un total de 320,65 lei.

Erorile apar mai des decât credem. Consumul facturat poate să nu corespundă cu cel real, tarifele pot fi greșite, iar taxele sau TVA-ul calculate incorect. Pentru a evita astfel de situații, comparți consumul indicat pe factură cu citirea contorului, verifică tarifele și solicită clarificări furnizorului în caz de discrepanțe. Verificarea perioadelor de tarif poate descoperi consumul atribuit greșit, mai ales la tarifele de zi și noapte.

Pe lângă verificarea facturii, monitorizarea consumului devine extrem de utilă. Contoarele inteligente transmit date către furnizor și permit accesul consumatorului prin aplicații dedicate, afișând consumul zilnic sau orar și estimând factura lunară.

Prizele inteligente sau dispozitivele „energy monitor” permit monitorizarea consumului fiecărui aparat, identificând rapid consumatorii mari și oprind automat aparatele nefolosite. În locuințele smart home, consumul poate fi gestionat centralizat prin termostate inteligente și senzori de lumină, reducând risipa: temperatură mai mică când nu e nimeni acasă sau stingerea automată a luminilor neutilizate.

Datele de consum în timp real permit calcularea estimativă a facturii lunare. Această estimare se ajustează în funcție de consumul efectiv și de modificările tarifelor aplicate.