Economie Facturile uriașe la energie și soluția salvatoare. Românii trebuie să stea cu ochii pe ceas







Facturile la energie aproape că s-au dublat, după ce Guvernul a eliminat schema de plafonare a prețurilor. Multe facturi conțin TVA de 21%, deși taxa mărită a intrat în vigoare de la 1 august. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că aplicarea retroactivă a TVA-ului crescut nu reprezintă un jaf: „Are acoperire în articolul 281 din Codul Fiscal”. El a prezentat o soluție pentru facturile la electricitate

În special clienții care și-au păstrat furnizorii după eliminarea plafonării se confruntă cu facturi mult mai mari. De exemplu, o factură care în iunie era de aproximativ 120 de lei a ajuns în iulie la 270 de lei. Chiar dacă energia consumată este din luna iulie, când cota TVA era încă de 19%, majoritatea furnizorilor au aplicat noua taxă pentru facturile emise ulterior. Consumatorii care și-au schimbat furnizorul au observat și ei scumpiri, de aproximativ 50% în medie, mai mici decât pentru cei rămași la același operator.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că aplicarea TVA-ului de 21% pe facturile aferente consumului anterior nu reprezintă un abuz, ci este legală.

Concret, articolul 281 menționează că, în lipsa unei prevederi contractuale specifice, data livrării sau a prestării serviciului este considerată data emiterii facturii, iar perioada de decontare nu poate depăși un an. Această regulă a mai fost aplicată și în trecut, când TVA-ul a scăzut de la 24% la 19% în 2016.

În contextul creșterii facturilor, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus un mecanism de reducere a costurilor prin introducerea contoarelor inteligente. Acestea permit monitorizarea în timp real a consumului și aplicarea unor tarife diferențiate pe intervale orare.

„E un mecanism foarte complex, am calculat ce sume de bani avem disponibile, am găsit o sursă de finanțar. Creăm un mecanism de finanțare pentru a nu pune în sarcina consumatorului final achiziția acestor smart metere, iar astăzi avem 150 de milioane de euro disponibili în prima etapă. Împreună cu operatorii de furnizare și distribuție a energiei electrice calculăm cum putem să facem o platformă informatică în care omul să știe că, dacă va consuma energie electrică între ora 10 și 18, va plăti 90 de bani, iar pentru ce va consuma între 18 și 22 va plăti 1,3 lei, 1,4 lei”, a explicat Bogdan Ivan la Prima TV.

Guvernul a aprobat și o schemă de sprijin pentru plata facturilor, sub formă de vouchere lunare de 50 de lei, valabile până în martie 2026. Ajutorul se adresează românilor cu venituri reduse: persoanele singure cu un venit net lunar de până la 1.940 de lei și familiile cu venit net pe membru de maximum 1.784 de lei. Măsura se aplică în aproximativ două milioane de locuri de consum.