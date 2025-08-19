Economie Schimbări la plata facturilor de energie. Noile reguli intră în vigoare din 21 august







Facturile la energie emise către clienți vor include un cod de bare suplimentar, destinat persoanelor care nu au posibilitatea de a plăti online. Acesta va permite plata facturilor la oficiile poștale, conform prevederilor legislative în vigoare, a anunțat PPC, printr-un comunicat de presă.

Măsura vine după actualizarea sistemelor informatice ale companiei, ca urmare a modificării cotei TVA la 21%. Din acest motiv, facturile aferente consumului de energie electrică și gaze naturale din luna iulie 2025 vor fi emise cu întârziere, începând etapizat cu data de 21 august, a transmis PPC.

De la momentul emiterii facturii, clienții vor beneficia în continuare de același număr de zile prevăzut în contract pentru achitarea acesteia.

„Cei care întâmpină dificultăți pot solicita eșalonarea plăților prin canalele disponibile: call-center, contul myPPC, formularul de contact online sau magazinele PPC Energie. În plus, din luna august, facturile vor include și tarifele stipulate în contractele individuale de furnizare, vizibile și în contul myPPC sau în notificările transmise prin e-mail”, au mai transmis reprezentanții PPC.

Românii au început să primească primele facturi după eliminarea plafonării prețurilor la energie, iar surpriza a fost majoră. După cum a scris evz, mulți au constatat că trebuie să plătească aproape dublu față de lunile precedente, în special gospodăriile cu un consum lunar redus, de până în 100 kWh, unde creșterile se situează între 90% și 130%.

Odată cu liberalizarea pieței, tarifele practicate de furnizori variază acum între 1,04 lei și 2 lei pe kilowatt-oră, comparativ cu valorile anterioare plafonate între 0,68 și 0,8 lei/kWh. Această diferență a generat facturi mult mai mari, chiar dacă consumul efectiv al românilor a rămas constant.

De exemplu, un consum de 230 kWh, similar cu cel înregistrat în luna mai, a generat în iulie o factură de aproape 360 de lei, față de 173 de lei anterior. Creșterea se datorează exclusiv scumpirii kilowattului-oră și nu unui consum mai mare.

Nu toți românii au primit încă noile facturi. Unele companii furnizoare au raportat întârzieri în emiterea acestora, ca urmare a modificărilor privind aplicarea TVA-ului de 21%. Specialiștii recomandă consumatorilor să analizeze cu atenție ofertele disponibile pe piața concurențială, mai ales după dispariția schemei de plafonare. Impactul liberalizării se resimte diferit în funcție de nivelul consumului. Potrivit calculelor, pentru gospodăriile mari, cu un consum lunar peste 200 kWh, facturile au crescut între 20% și 90%, în timp ce pentru consumatorii cu un consum redus, creșterile au fost mult mai mari.