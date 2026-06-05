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Vladimir Putin refuză categoric întâlnirea cu Volodimir Zelenski. Condiția pusă de liderul de la Kremlin pentru pace

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Vladimir Putin refuză categoric întâlnirea cu Volodimir Zelenski. Condiția pusă de liderul de la Kremlin pentru pace
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Din cuprinsul articolului

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a adus în discuție dorința omologului său ucrainean de a purta discuții directe, subliniind că un astfel de demers nu își are rostul în configurarea actuală a conflictului, anunță Reuters.

Președintele rus a explicat că nu identifică o bază reală pentru o întrevedere cu Volodimir Zelenski, în condițiile în care nu există un proiect concret pentru un acord de pace. Această reacție vine după ce liderul de la Kiev transmisese anterior o scrisoare deschisă prin care solicita o discuție față în față cu scopul de a opri ostilitățile, conform informațiilor oferite de agențiile.

Vladimir Putin refuză categoric întâlnirea cu Volodimir Zelenski

În cadrul intervenției sale de la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), el a catalogat demersul Ucrainei drept o manevră pur strategică, menită să blocheze acțiunile militare ale Moscovei.

„Nu văd interesul unei întâlniri. Aceasta nu ar avea interes decât pentru partea ucraineană, cu scopul de a opri înaintarea forţelor noastre armate”, a spus Putin.

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Condițiile Moscovei și nemulțumirile legate de scrisoarea Kievului

Președintele Federației Ruse consideră că dialogul la cel mai înalt nivel nu poate avea loc fără o pregătire tehnică riguroasă în prealabil. Din perspectiva sa, responsabilitatea elaborării unei strategii de negociere revine în primă instanță experților din ambele tabere.

„Trebuie să lăsăm specialiştii să lucreze, să dezvolte soluţii, iar ulterior putem să ne întâlnim”, a indicat liderul de la Kremlin.

În același timp, Vladimir Putin a taxat dur tonul utilizat de Volodimir Zelenski în documentul dat publicității. Deși oficialul ucrainean cerea instituirea unui armistițiu și începerea unor tratative directe, mesajul său a inclus, de asemenea, avertismente ferme și referiri la pierderile logistice și umane înregistrate de armata rusă.

„Această scrisoare conţine unele remarci mai degrabă grosolane. A fost aceasta o cale pentru a crea condiţiile pentru o întâlnire faţă în faţă, ori una de a împiedica o întâlnire faţă în faţă? Cred că este a doua variantă.”

Detaliile propunerii transmise de Volodimir Zelenski

Solicitarea trimisă de liderul de la Kiev includea o serie de parametri specifici pentru desfășurarea eventualelor negocieri. Volodimir Zelenski a sugerat ca discuțiile să nu aibă loc pe teritoriul statelor implicate direct în conflict, ci într-o locație neutră, menționând ca posibile opțiuni Elveția sau o țară din lumea arabă. Planul ucrainean prevedea ca primele măsuri concrete să vizeze o încetare temporară a focului și realizarea unui schimb de prizonieri, prioritate având cetățenii civili și copiii relocați forțat de Federația Rusă.

Totuși, în partea finală a documentului, președintele ucrainean a lansat un avertisment la adresa omologului său, transmițându-i că refuzul de a sista războiul va atrage după sine o luptă pentru propria supraviețuire politică și statală. Argumentul adus de Kiev s-a bazat pe precedentele istorice care arată că perioadele de epuizare ale Rusiei aduc transformări interne majore.

Război Ucraina

Război Ucraina. Sursa foto: Pixabay

Reacția analiștilor și bloggerilor militari din Rusia

În spațiul public rus, scrisoarea trimisă de autoritățile ucrainene a fost privită cu mult scepticism, fiind considerată un instrument de propagandă și manipulare media, gândit pentru a genera tensiuni sociale în interiorul Rusiei, mai degrabă decât o dorință reală de reconciliere.

„Dacă vedem textul în sine, nu găsim acolo nici cea mai mică urmă de diplomaţie autentică”, a remarcat astfel Rybar, un influent blogger militar rus, cu peste 1,5 milioane de urmăritori, care a descris scrisoarea drept un bluff.

Analistul militar rus a demontat structura mesajului, considerând că acesta are scopul clar de a destabiliza opinia publică din Federația Rusă prin abordarea unor subiecte sensibile pentru societate.

„O parte semnificativă a scrisorii constă în insulte directe, retorică despre războiul vostru fără motiv, ameninţări la adresa cetăţenilor ruşi cu drone deasupra oraşelor voastre şi afirmaţii despre criză de combustibil şi un presupus nou val de mobilizare în Rusia. Luate împreună, toate acestea echivalează cu încă o încercare de a stârni nemulţumire pe plan intern în Rusia”, mai observă bloggerul citat.

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