Atac armat în centrul capitalei Kiev. Cel puțin doi morți și mai mulți răniți. Video

Un atacator necunoscut a deschis focul asupra civililor în districtul Holosiivski din Kiev, determinând un răspuns masiv al poliției și o operațiune specială pentru prinderea atacatorului, a raportat Poliția din Kiev, citată de United24Media.

Cel puțin doi morți și mai mulți răniți în urma atacului armat din Kiev

Conform informațiilor preliminare furnizate de forțele de ordine, cel puțin două persoane au fost ucise și mai multe alte persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în atac. Autoritățile sunt în prezent la fața locului, lucrând pentru a clarifica numărul exact al victimelor.

Atacatorul a luat apoi ostatici și s-a baricadat în interiorul supermarketului „Velmart”.

Unități de poliție de patrulare și forțe speciale de elită KORD (Unitatea de Intervenție Operațională Rapidă) au fost trimise de urgență la fața locului pentru a neutraliza amenințarea, a securiza zona și a-l vâna pe făptaș.

Atacatorul din Kiev a fost eliminat

„Potrivit oficialilor medicali, două persoane au fost ucise până acum în districtul Holosiivsyi. Cinci persoane rănite în atacul armat de stradă au fost internate în spitalele din capitală. Printre acestea se numără un copil, precum și un agent de securitate de la supermarketul în care atacatorul a intrat prin efracție și se ascunde în prezent”, a raportat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Ministrul Afacerilor Interne din Ucraina, Igor Klimenko, a raportat că atacatorul din Kiev a fost ucis în timpul arestării sale.

„Forțele speciale din cadrul unității KORD a Poliției Naționale au luat cu asalt magazinul unde se afla atacatorul. Acesta luase oameni ostatici și trăsese în ofițerii de poliție în timpul arestării. Înainte de aceasta, negociatorii încercaseră să ia legătura cu el”, a scris el.

Ministrul de Interne: Există morți și răniți

„Numărul victimelor este în curs de determinare. Există morți și răniți”, a continuat Klimenko.

Cu doar câteva luni înainte, SBU a dejucat un alt incident armat când a prins un agent FSB rus în flagrant delict încercând să asasineze un ofițer de informații militare ucrainean în centrul Kievului.

Agentul, care recuperase un pistol și muniție dintr-un depozit de arme ascuns în oraș, a fost arestat exact în momentul în care și-a scos arma într-un loc public.

