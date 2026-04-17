Prima schimbare importantă pe axa relațiilor dintre Ucraina și Ungaria după înfrângerea lui Viktor Orban

Volodomir Zelenski și Peter Magyar. Sursa foto: colaj EVZ
Reluarea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba ar putea marca prima detensionare între Ucraina și Ungaria după victoria electorală a lui Peter Magyar, relatează Reuters.

Relațiile Ucraina – Ungaria intră într-o nouă etapă după victoria lui Peter Magyar. Semnale pentru repornirea conductei Drujba

Fluxul de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, prin secțiunea ucraineană a conductei Drujba, ar putea fi reluat chiar săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut vineri de Peter Magyar, câștigătorul recentelor alegeri parlamentare din Ungaria.

Transporturile sunt întrerupte din 27 ianuarie, după un incident pe teritoriul Ucrainei, pe care autoritățile de la Kiev l-au pus pe seama unui atac cu drone al Rusiei. De atunci, petrolul nu a mai ajuns în cele două state central-europene prin această rută strategică.

Ucraina invocă motive tehnice, în timp ce Ungaria și Slovacia acuză întârzieri deliberate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că lucrările de reparație necesită timp, fără a oferi un termen inițial clar pentru reluarea fluxului.

În schimb, fostul premier ungar Viktor Orban și liderul slovac Robert Fico au susținut că întârzierea este intenționată.

Aceștia au acuzat Kievul că folosește situația drept instrument de presiune politică, pe fondul pozițiilor lor rezervate față de sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. Orban s-a opus în mod repetat și aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Schimbarea politică de la Budapesta este urmată de semnale de detensionare

După pierderea alegerilor de către Viktor Orban, autoritățile de la Kiev au transmis că lucrările la conductă vor fi finalizate până la sfârșitul lunii.

De asemenea, Peter Magyar a declarat că, potrivit informațiilor primite de la grupul petrolier MOL Group, reluarea livrărilor ar putea avea loc chiar mai devreme. El a spus că termenul avansat este săptămâna viitoare.

Noul guvern ungar nu renunță la petrolul rusesc, în ciuda direcției UE

Deși victoria lui Peter Magyar este văzută ca un semnal de apropiere față de linia europeană, acesta a indicat că viitorul executiv nu intenționează să renunțe la importurile de petrol din Rusia.

Directorul general al MOL Group, Zsolt Hernadi, urmează să se deplaseze în Rusia pentru discuții privind aprovizionarea. „Vor discuta mai multe chestiuni şi cu siguranţă vor aborda faptul că nu este suficient să fie repornită conducta, întrucât este nevoie şi de petrol. Vor trebui să discute dacă Ungaria se poate aştepta la o aprovizionare fără întreruperi cu petrol, în pofida evenimentelor în desfăşurare”, a declarat Peter Magyar.

Blocajele politice din UE au fost influențate de criza energetică

În perioada în care livrările au fost oprite, Viktor Orban a blocat un pachet de ajutor financiar european pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, precum și noi sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei.

Uniunea Europeană a decis anterior să interzică importurile de petrol rusesc transportat pe cale maritimă. Totuși, a fost menținută o excepție pentru livrările prin conducte, în special pentru state fără acces la mare, precum Ungaria și Slovacia, care au opțiuni limitate de aprovizionare alternativă.

