Liderii UE nu au reușit să-l convingă pe Viktor Orban să deblocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene prezenți la Consiliul European de joi nu au reușit să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să renunțe la blocarea unui împrumut european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, au anunțat oficialități europene, citate de Reuters.

Împrumutul fusese convenit în decembrie 2025, însă Viktor Orban, cunoscut pentru relațiile sale cordiale cu Rusia, a împiedicat până acum punerea în aplicare a deciziei. Motivul blocajului îl constituie o dispută legată de tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba.

Poziția Budapestei a stârnit iritare în rândul liderilor UE, întrucât, fără o nouă finanțare, Kievul ar putea rămâne în câteva săptămâni fără resurse financiare esențiale.

Joi dimineață, premierul ungar a declarat că va bloca împrumutul european pentru Ucraina până la reluarea tranzitului petrolului rusesc prin conducta Drujba. Blocajul a început la sfârșitul lunii ianuarie, după ce tranzitul petrolului rusesc a fost întrerupt în urma unui atac asupra conductei ce traversează Ucraina spre Ungaria și Slovacia.

Liderii de la Kiev au transmis că repararea conductei de petrol va dura, în timp ce Budapesta acuză Ucraina că oprește tranzitul pentru a influența campania electorală din Ungaria, alegerile legislative fiind programate pe 12 aprilie. Această situație tensionează relațiile dintre Ungaria și UE și ridică semne de întrebare privind solidaritatea europeană în sprijinul Ucrainei.

Statele membre UE insistă asupra respectării acordului de împrumut, atât pentru sprijinirea Ucrainei, cât și pentru menținerea credibilității deciziilor Consiliului European. Totuși, surse comunitare au indicat că se discută posibilitatea unui "plan B" sau a unor "soluții creative" în cazul în care blocajul persistă.