Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au avut duminică o convorbire telefonică în care au abordat situația din Iran, războiul din Ucraina și perspectivele unor noi contacte diplomatice între Moscova și Washington. Kremlinul a anunțat că cei doi lideri au convenit ca reprezentanți ai administrației americane să efectueze în perioada următoare o vizită în Rusia.

Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin l-a contactat telefonic pe Donald Trump cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Convorbirea dintre cei doi lideri a inclus teme de politică externă aflate în prezent în centrul atenției internaționale. Potrivit informațiilor prezentate de Moscova, unul dintre principalele subiecte discutate a fost situația legată de negocierile dintre Statele Unite și Iran.

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a oferit detalii despre dialogul dintre cei doi șefi de stat și despre punctele aflate pe agenda conversației.

Potrivit Kremlinului, o parte importantă a discuției a fost dedicată protocolului de acord aflat în curs de negociere între Washington și Teheran.

În acest context, Iuri Ușakov a transmis declarația făcută de liderul american în cadrul convorbirii.

„Convorbirea s-a axat în principal pe situaţia privind protocolul de acord în curs de elaborare între SUA şi Iran. Donald Trump a spus că un acord este aproape”, a declarat jurnaliştilor Iuri Uşakov, consilier al Kremlinului.

Anunțul vine într-un moment în care diplomația internațională încearcă să reducă tensiunile din regiune și să găsească o soluție negociată pentru dosarele aflate pe masa discuțiilor dintre Statele Unite și Iran.

În urma discuțiilor dintre Putin și Trump, Moscova a anunțat și reluarea contactelor directe prin intermediul unor reprezentanți speciali ai administrației americane. Potrivit Kremlinului, Steve Witkoff și Jared Kushner, implicați în prezent în gestionarea dosarelor legate de Iran, urmează să efectueze o deplasare în Rusia.

„S-a convenit ca reprezentanţii speciali ai preşedintelui american, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care sunt în prezent implicaţi strâns în problemele iraniene, vor reveni în curând în Rusia”, a afirmat Iuri Ușakov.

Vizita celor doi emisari este prezentată de partea rusă drept un nou pas în dialogul dintre Moscova și Washington.

În aceeași zi, Donald Trump a avut o convorbire telefonică și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a anunțat că l-a felicitat pe președintele american cu ocazia aniversării și că cei doi au discutat despre mai multe teme importante, inclusiv despre perspectivele de pace.

„Am avut o discuție destul de detaliată despre multe lucruri cheie – pacea, cu siguranță, s-a numărat printre ele”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a anunțat că dialogul va continua în perioada următoare, în marja reuniunii liderilor G7.