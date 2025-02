Primarul Kievului, împotriva solicitărilor făcute de Trump. Ar fi o otravă pentru țară

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat la Parlamentul European că apelurile președintelui american Donald Trump pentru organizarea imediată a alegerilor în Ucraina ar reprezenta un lucru „catastrofal”.

Vitali Klitschko a declarat reporterilor la Bruxelles, în timpul unei vizite pentru a primi premiul primarului Paweł Adamowicz pentru curaj și excelență în promovarea libertății, că, în situația actuală, alegerile ar fi „otravă” pentru Ucraina, subliniind că aceasta este opinia sa personală.

Primarul Kievului a menționat că, odată ce pacea va fi restabilită în Ucraina, alegerile vor fi un pas logic, dar a subliniat că în prezent nu este momentul potrivit pentru a le organiza.

„Alegerile sunt una dintre fundamentele democratice, dar avem o situație neobișnuită în Ucraina. Aproape 10 milioane de ucraineni se află în afara țării, aproape același număr de persoane strămutate din țară. Mulți oameni, aproximativ un milion, iau uniforme și luptă în prima linie. Uneori am senzația că unele forțe politice se pregătesc pentru alegeri...

Luptăm pentru independența și integritatea noastră și nu este inteligent să ne pregătim acum pentru alegeri. Pas cu pas. Trebuie să ne unim forțele pentru a opri războiul. Și apoi alegerile”, a susținut acesta.

După ce Donald Trump a solicitat organizarea alegerilor și l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, numindu-l „dictator”, Moscova a susținut această idee, provocând îngrijorare la Kiev, în contextul luptei împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei. Politicienii, oficialii și soldații ucraineni l-au susținut pe președintele lor.

După declarațiile lui Donald Trump, ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, Andrii Sybiha, i-a răspuns printr-un mesaj pe X, miercuri seara, subliniind: „Ne vom apăra dreptul la existență”, conform Mediafax.

„Ucraina a rezistat celui mai îngrozitor atac militar din istoria modernă a Europei și celor trei ani de război total. Poporul ucrainean și președintele său, Volodimir Zelenski, au refuzat să cedeze în fața presiunilor lui Putin Nimeni nu poate forța Ucraina să renunțe. Ne vom apăra dreptul la existență”, a scris acesta pe platformă.

Ukraine withstood the most horrific military attack in Europe’s modern history and three years of a total war.

The Ukrainian people and their President @ZelenskyyUa refused to give in to Putin’s pressure.

Nobody can force Ukraine to give up. We will defend our right to exist.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 19, 2025