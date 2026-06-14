Deschiderea Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est (FOREN 2026), eveniment de referință organizat la Neptun de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), cu sprijinul CME, a adus în prim-plan o analiză asupra geopoliticii actuale, conform Mediafax.

George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), le-a împărtășit celor prezenți concluziile unei vizite recente în Statele Unite ale Americii.

Oficialul român a descris în detaliu o prăpastie conceptuală profundă care s-a căscat între decidenții de la Washington și cei de la Bruxelles, subliniind că viziunile celor două superputeri economice nu au fost niciodată mai îndepărtate.

În discursul său de deschidere a evenimentului care se derulează la malul mării, șeful autorității de reglementare a mărturisit că realitatea din teren arată o deconectare majoră de agendele promovate în mod tradițional în spațiul comunitar european. Schimbările de la nivelul administrației americane au reconfigurat complet prioritățile strategice dincolo de Ocean.

„Astăzi nu vreau să vorbesc despre megawați, despre o moleculă de gaze naturale, despre autorizații de înființare, ATR-uri sau alte lucruri pe care în mod tradițional le abordez la fiecare eveniment la care particip. Nu o să vă spun nici măcar ce treabă nemaipomenită face Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, pentru că știți cu toții deja lucrul acesta și nu mai trebuie să-l repet.

O să vă fac, în schimb, o mărturisire: o să vă spun că m-am întors vineri de la Washington, unde am avut ocazia să particip la una dintre cele mai importante conferințe cu temă principală energia. Iar concluzia acestei întâlniri, după ce am stat de vorbă atât cu reprezentanți ai actualei administrații, precum și cu foști reprezentanți din fosta administrație Biden, că cele două continente, ruptura ideologică dintre cele două continente este una foarte mare. Practic, niciodată ideologic, în domeniul energiei, lucrurile nu au fost tratate mai diferit decât se întâmplă în momentul de față”, a declarat George Niculescu.

În timp ce structurile de la Bruxelles marșează obsesiv pe concepte precum tranziția energetică, decarbonizarea, utilizarea resurselor regenerabile și electrificarea totală, în Statele Unite ale Americii discursul public și politicile guvernamentale sunt centrate aproape exclusiv pe exploatarea masivă de petrol și gaze.

Schimbarea de paradigmă de la Washington este reflectată cel mai bine de apariția unor noi structuri instituționale cu o retorică agresivă de piață. Administrația condusă de Donald Trump a introdus un nou jucător de calibru în arhitectura guvernamentală, menit să dicteze ritmul politicilor energetice globale și să asigure supremația americană.

„Am mai observat un lucru: dacă, înainte, omologi de discuție în dialogul cu partenerul strategic aveam Departamentul pentru Energie, pe de o parte, aveam birouri pentru energie și resurse minerale și minerale critice din Departamentul de Stat, aveam ocazia să stăm de vorbă cu consilierii președintelui de la Casa Albă pe energie și cu reglementatorul federal, acum, în administrația Trump a mai apărut un actor, o instituție în această arhitectură guvernamentală de la Washington, și anume «Energy Dominance» (National Energy Dominance Council – n.r.) – Dominanța energetică. Numai numele „Dominance” ne dă așa, o previzualizare, despre cam care sunt planurile Statelor Unite ale Americii în domeniul energetic. Nu degeaba se numește această nouă structură Energy Dominance”, a completat șeful ANRE.

Această nouă entitate guvernamentală semnalează clar intenția Statelor Unite de a folosi resursele de hidrocarburi ca un instrument major de influență geopolitică, în contrast total cu politicile verzi autoimpuse de Uniunea Europeană, care pun presiune pe costurile industriale și pe consumatorii finali.

Pornind de la modelul de organizare din Statele Unite, președintele ANRE a propus un exercițiu de imaginație, analizând ce s-ar întâmpla dacă autoritățile de la București ar încerca să înființeze o instituție similară, dedicată exclusiv promovării și impunerii importanței energetice a țării noastre pe harta Europei.

Concluzia sa a fost determinată de percepția publică din societatea românească privind extinderea aparatului de stat. Cu această ocazie, George Niculescu a amintit și de discuțiile sensibile de la finele anului 2024, când se vehicula o eventuală comasare a ANRE cu alte autorități de reglementare, precum Consiliul Concurenței, ANCOM sau ASF, inițiative pe care le consideră experimente periculoase.

„Cred că știm cu toții ce s-ar întâmpla imediat după ce am verbaliza această idee: «Se creează încă o sinecură, șmecherii din energie își mai fac ceva salarii de nababi» și așa mai departe, deci lăsăm la o parte propunerile acestea și rămâne cu instituțiile pe care le avem deja”, a explicat șeful ANRE, făcând referire la parcursul sinuos al Ministerului Energiei, care a evoluat de la statutul de simplu departament la cel de minister de sine stătător abia în anul 2021. În viziunea sa, sistemul actual nu are nevoie de restructurări hazardate, deoarece România nu dispune de timpul necesar pentru astfel de teste instituționale.