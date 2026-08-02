A murit Vincent Pastore. Actorul din „Clanul Soprano” avea 80 de ani

Vincent Pastore, actorul cunoscut pentru rolul lui Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero din serialul „Clanul Soprano”, a murit la vârsta de 80 de ani. Artistul, care a interpretat de-a lungul carierei numeroase personaje de gangsteri și oameni duri, a fost găsit în locuința sa din City Island, New York, după ce nu mai dăduse niciun semn de viață de câteva zile, potrivit Associated Press.

Bob McGowan, impresarul lui Vincent Pastore încă din perioada în care acesta juca în „Clanul Soprano”, a declarat pentru Associated Press că a aflat despre moartea actorului sâmbătă.

Informația i-a fost transmisă de Vincent Curatola, un alt client al său, care a jucat, de asemenea, în cunoscutul serial.

Pastore a fost găsit în locuința sa din City Island, New York, după ce apropiații nu mai primiseră vești de la el timp de câteva zile. McGowan încercase să îl contacteze pe actor pentru a-i prezenta o posibilă oportunitate profesională.

„Era cel mai loial client şi se implica mereu în acţiuni caritabile”, a spus McGowan, ”şi era genul de om care ajuta pe oricine, ceea ce este o raritate în domeniul meu”.

Robert Attermann l-a reprezentat pe Vincent Pastore timp de peste 30 de ani, inclusiv înainte ca acesta să apară în „Clanul Soprano”. Attermann a afirmat, într-un mesaj transmis agenției Associated Press, că publicul și-l va aminti pe actor în special datorită personajului „Big Pussy”, însă Pastore a însemnat mult mai mult decât rolul care l-a făcut celebru.

”Vinny a fost unul dintre cei mai buni şi mai generoşi oameni pe care i-am cunoscut vreodată”, a spus Attermann. ”Îi trata pe toţi cu căldură şi respect, fără a refuza vreodată un fan care îşi dorea o fotografie sau un autograf. Aprecia sincer oamenii care îl susţineau şi îi făcea mereu să se simtă preţuiţi”, a adăugat el.

Reprezentantul actorului a mai spus că Pastore își iubea meseria și era pasionat de activitatea sa artistică.

În același timp, acesta îi sprijinea pe actorii aflați la început de drum, încurajându-i și „făcându-şi timp să le ofere îndrumare şi sprijin ori de câte ori putea”.

Michael Imperioli, prieten și colaborator al lui Vincent Pastore timp de mai mulți ani, a publicat pe Instagram un mesaj în memoria acestuia.

Actorul a spus că avea impresia că îl cunoștea pe Pastore dintotdeauna. Cei doi au lucrat împreună și au călătorit în mai multe țări.

„Am lucrat mult împreună şi am călătorit prin toată lumea – în SUA, Italia şi Australia. Am avut parte de multe momente frumoase şi de multe hohote de râs”, a spus Imperioli. ”Vinny a fost un frate cu suflet bun, care ţinea enorm la familia şi prietenii săi. Îi voi simţi mereu lipsa”, a arătat el.

Vincent Pastore a început să apară în filme în anii ’80. Printre producțiile importante din cariera sa se numără „Băieți buni” și „Revenire la viață (Awakenings)”, ambele lansate în anul 1990.

Actorul a fost distribuit frecvent în roluri de gangsteri și personaje dure. Cea mai mare notorietate i-a fost adusă de Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero din „Clanul Soprano”. Personajul său era unul dintre apropiații lui Tony Soprano, dar ajungea să devină informator al FBI. Pastore a apărut în acest rol în 30 de episoade ale serialului.

Vincent Pastore s-a născut în Bronx și a crescut în New Rochelle, o suburbie a orașului New York. În timpul Războiului din Vietnam, el s-a înrolat în Marina Statelor Unite, iar ulterior a urmat cursurile Universității Pace, potrivit biografiei publicate pe IMDb.

Actorul a murit la vârsta de 80 de ani. În urma sa rămâne fiica sa, Renee Pastore.