HAI România!

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Radu Preda discută cu Bogdan Ionescu, coordonatorul Academiei de Teatru, Film și Televiziune „Studiourile Buftea” – Ploiești, despre dezvoltarea cursurilor de actorie pentru copii ca business, dar și despre promisiunile, limitele și responsabilitățile unei astfel de industrii. O conversație despre educație artistică, dezvoltare personală, părinți, copii, talent, încredere în sine și diferența dintre a pregăti viitori actori și a forma copii mai expresivi, mai curajoși și mai atenți la ceilalți.

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HAI România!

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

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