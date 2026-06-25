Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Radu Preda discută cu Bogdan Ionescu, coordonatorul Academiei de Teatru, Film și Televiziune „Studiourile Buftea” – Ploiești, despre dezvoltarea cursurilor de actorie pentru copii ca business, dar și despre promisiunile, limitele și responsabilitățile unei astfel de industrii. O conversație despre educație artistică, dezvoltare personală, părinți, copii, talent, încredere în sine și diferența dintre a pregăti viitori actori și a forma copii mai expresivi, mai curajoși și mai atenți la ceilalți.

#PicăturaDeBusiness #BogdanIonescu #StudiourileBuftea #ActoriePentruCopii #CursuriDeActorie #EducatiePrinTeatru #DezvoltarePersonala #CopiiSiParinti #TeatruPentruCopii #FilmSiTeleviziune #BusinessEducational #AcademiaBuftea