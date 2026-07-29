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Jared Leto, acuzat de patru femei de agresiuni sexuale. Mărturiile apar într-un documentar BBC

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Jared Leto, acuzat de patru femei de agresiuni sexuale. Mărturiile apar într-un documentar BBCJared Leto. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Patru femei îl acuză pe actorul Jared Leto de comportamente sexuale inadecvate și agresiuni sexuale, în documentarul „Jared Leto: Hollywood's Dark Secret”, realizat de BBC. Faptele relatate s-ar fi petrecut între 2002 și 2026, în Statele Unite și Marea Britanie, când femeile aveau între 16 și 19 ani.

Jared Leto, acuzat de patru femei de agresiuni sexuale

Cele patru femei afirmă că l-au cunoscut pe Jared Leto în perioada 2002-2026, când aveau vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Actorul și solistul formației Thirty Seconds To Mars, care are în prezent 54 de ani, ar fi avut la momentul întâlnirilor dintre 30 și 40 de ani.

BBC a schimbat prenumele femeilor care apar în documentar pentru a le proteja identitatea. Isabel susține că presupusul abuz sexual s-a petrecut în anul 2002, în baia unui motel din Las Vegas.

O altă femeie, prezentată sub numele Alex, afirmă că Jared Leto ar fi amenințat-o în repetate rânduri că o va agresa sexual, în timpul unei petreceri organizate la Londra, în 2013.

Una dintre femei spune că avea 17 ani

Clara afirmă că prima relație sexuală cu Jared Leto a avut loc în 2006, în locuința actorului din California. Femeia avea atunci 17 ani, iar Jared Leto avea 34 de ani. Ea susține că a discutat cu actorul despre legislația din California, care interzice unui adult să întrețină relații sexuale cu o persoană care nu a împlinit 18 ani.

„A ridicat pur şi simplu din umeri, de parcă nu ar fi fost o problemă importantă pentru el”, adaugă ea.

O a patra femeie, prezentată sub prenumele Etta, declară că Jared Leto ar fi contactat-o de mai multe ori prin telefon pentru „apeluri cu caracter sexual explicit”. Ea avea la acel moment 16 ani. Potrivit mărturiei sale, actorul premiat cu Oscar pentru rolul din „Dallas Buyers Club” i-ar fi propus și să întrețină relații sexuale cu el.

Jared Leto

Jared Leto. Sursă foto: Facebook

BBC susține că a consultat un acord de confidențialitate

Etta afirmă că a primit un acord de confidențialitate prin care i s-ar fi cerut să nu vorbească despre conversațiile purtate cu Jared Leto. Femeia nu a semnat documentul, despre care BBC susține că l-a consultat în timpul realizării investigației.

În total, zece femei au vorbit cu postul britanic despre comportamentul actorului. BBC anunță că a verificat relatările prin fotografii, mesaje și interviuri cu prieteni sau membri ai familiilor acestora. În documentar apar și mărturiile a doi bărbați care au lucrat timp de mai mulți ani pentru formația Thirty Seconds to Mars.

Aceștia afirmă că se simțeau incomod din cauza modului în care Jared Leto se comporta în preajma adolescentelor. Potrivit mărturiilor lor, unele tinere erau invitate în culisele concertelor, în cabina artistului sau la locuința acestuia, unde Jared Leto își înregistra piesele.

Jared Leto nu a răspuns solicitărilor BBC

Actorul și solistul formației Thirty Seconds to Mars nu a răspuns până în prezent solicitărilor transmise de BBC în legătură cu acuzațiile prezentate în documentar. Mai multe femei au formulat acuzații similare și în anul precedent, când au reclamat gesturi și atitudini considerate nepotrivite.

Unele dintre acestea susțineau că erau minore la momentul presupuselor fapte.

Acesta este cunoscut pentru rolurile interpretate în filme precum „Fight Club”, „Requiem for a Dream” și „Dallas Buyers Club”.

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