Wassim al-Assad, vărul fostului președinte sirian Bashar al-Assad, a fost condamnat la moarte marți, 18 august, de Tribunalul Penal al IV-lea din Damasc, într-unul dintre cele mai importante dosare deschise de justiția siriană împotriva unor membri ai fostului regim.

Sentința vizează crime comise în timpul războiului civil din Siria, iar verdictul a fost transmis în direct de televiziunea de stat, potrivit agenției germane DPA.

Wassim al-Assad a fost judecat în prezența sa, spre deosebire de Bashar al-Assad și fratele acestuia, Maher al-Assad, care au fugit din Siria după prăbușirea regimului și au fost vizați de proceduri judiciare în lipsă.

Procesul lui Wassim face parte din ampla campanie de justiție tranzițională prin care noile autorități siriene încearcă să îi tragă la răspundere pe cei acuzați de abuzuri comise în perioada fostului regim.

Procesul lui Wassim al-Assad a început pe 24 iunie, la Tribunalul Penal al IV-lea din Damasc. De-a lungul celor cinci ședințe au fost prezentate mărturii, documente, fotografii și înregistrări video, iar o parte dintre audieri s-au desfășurat cu ușile închise, pentru protejarea martorilor.

În cadrul ultimei ședințe, desfășurate pe 5 august, instanța a decis să amâne pronunțarea verdictului pentru 18 august. Procuratura și partea civilă ceruseră pedeapsa maximă, respectiv moartea, invocând probe și mărturii referitoare la omoruri intenționate, trafic și promovare de droguri și fapte considerate drept atacuri la adresa securității și păcii civile.

Instanța a pronunțat marți sentința capitală, considerându-l vinovat pentru crime de război și crime împotriva umanității, potrivit informațiilor publicate de DPA.

Potrivit actului de acuzare prezentat la începutul procesului, Wassim al-Assad este acuzat că, începând din 2011, a format și condus grupări armate neregulate aflate sub comanda generalului de brigadă Ghiath Dalla, comandant în cadrul Diviziei a IV-a a fostului regim, condusă de Maher al-Assad.

Grupările ar fi participat la operațiuni militare în zone civile din Ghouta de Est, în special în localitatea al-Malihah, unde au fost uciși numeroși civili, potrivit procurorilor. În dosar apar, de asemenea, acuzații privind implicarea într-o crimă în orașul Jaramana, participarea la masacre, incitarea publică la violență, traficul și contrabanda cu droguri, precum și jafuri și acte de șantaj.

Într-o etapă ulterioară a procesului, martorii acuzării au oferit declarații privind presupuse acte de intimidare, extorcare și violență. Unul dintre reclamanți a susținut că a fost împușcat de Wassim al-Assad, iar un raport medico-legal depus la dosar a indicat o incapacitate funcțională de 35% și o perioadă de aproximativ zece luni în care victima nu a putut munci.

Wassim al-Assad a respins acuzațiile. La ultima ședință de judecată, apărarea a depus un memoriu prin care a negat acuzațiile, iar inculpatul a cerut achitarea, precum și clemență.

Numele lui Wassim al-Assad a fost asociat de mai mulți ani cu rețelele de trafic de droguri din Siria.

În 2023, Statele Unite l-au sancționat, descriindu-l drept o persoană importantă în rețeaua regională de trafic de droguri și susținând că a avut un rol în producerea și transportul Captagonului, un stimulant pe bază de amfetamine care a devenit una dintre principalele mărfuri ilegale provenite din Siria. Documentele americane îl descriau și ca lider al unei formațiuni paramilitare care sprijinea armata siriană.

Reuters a relatat în iunie 2025 că autoritățile siriene îl considerau implicat în traficul de Captagon și că Wassim al-Assad fusese deja vizat de sancțiuni americane pentru rolul său într-o grupare paramilitară și în traficul de droguri.

Wassim al-Assad a fost arestat de autoritățile siriene la 21 iunie 2025, într-o operațiune desfășurată în apropierea graniței cu Libanul. La momentul arestării, autoritățile l-au descris drept unul dintre cei mai importanți traficanți de droguri și l-au acuzat de mai multe infracțiuni comise în perioada fostului regim.

Procesul lui Wassim al-Assad este unul dintre dosarele prin care noile autorități încearcă să demonstreze că foștii membri ai aparatului de putere pot fi anchetați și judecați în Siria.

Tribunalul Penal al IV-lea din Damasc a deschis în aceeași perioadă proceduri împotriva altor persoane asociate fostului regim, între care Atef Najib, fost responsabil al Securității Politice din Daraa, și Ahmad Badr al-Din Hassoun, fostul mare muftiu al Siriei.

Procesul are însă și o dimensiune juridică mai largă. Syrian Network for Human Rights a atras atenția că legislația penală siriană existentă nu definește în mod autonom crimele de război și crimele împotriva umanității, iar multe dintre aceste fapte sunt judecate prin intermediul prevederilor Codului Penal sirian.

Organizația consideră că această situație ridică întrebări privind capacitatea cadrului juridic actual de a reflecta caracterul sistematic al abuzurilor comise în timpul războiului.

În paralel, autoritățile siriene susțin că procesele fac parte dintr-un mecanism de justiție tranzițională menit să stabilească responsabilități, să documenteze crimele și să ofere victimelor acces la justiție.

Bashar al-Assad a fugit din Siria în decembrie 2024, după prăbușirea regimului pe care l-a condus aproape 25 de ani, și s-a refugiat în Rusia. Maher al-Assad, fratele său și fostul comandant al Diviziei a IV-a, a părăsit la rândul său Siria.

În cazul lor, situația juridică este diferită de cea a lui Wassim al-Assad, deoarece cei doi nu se află în custodia autorităților siriene. Prin urmare, eventualele proceduri împotriva lor se desfășoară în lipsă.

Informațiile disponibile din surse externe confirmă însă fără echivoc că Wassim al-Assad este primul membru al familiei extinse Assad care a fost judecat în persoană într-un proces penal de acest tip după căderea regimului.

Condamnarea lui Wassim al-Assad marchează unul dintre cele mai importante momente ale procesului de tragere la răspundere a foștilor membri ai regimului Assad. Pentru autoritățile de la Damasc, cazul reprezintă un test pentru noul sistem judiciar și pentru promisiunea de a investiga crimele comise în timpul celor peste 13 ani de război.

În același timp, modul în care sunt desfășurate aceste procese va fi urmărit îndeaproape de organizațiile pentru drepturile omului, care cer ca responsabilitatea pentru crimele fostului regim să fie stabilită prin proceduri judiciare credibile și cu respectarea dreptului la apărare.