Dosarul în care Wiz Khalifa contestă condamnarea la nouă luni de închisoare cu executare va fi judecat de Curtea de Apel București (CAB). Înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea de strămutare a dosarului de la Curtea de Apel Constanța, iar decizia este definitivă.

Thomaz Cameron Jibril, cunoscut sub numele de scenă Wiz Khalifa, a solicitat ca dosarul să fie mutat de la Curtea de Apel Constanța la o altă instanță din țară. Înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea, cu majoritate de voturi, astfel că dosarul va fi trimis Curții de Apel București.

„Cu majoritate, admite cererea formulată de petentul Thomaz Cameron Jibril şi dispune strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 462/36/2026 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia Penală şi pentru Cauze Penale cu Minori şi de Familie, la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă căreia i se va trimite dosarul. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac”, se arată în minuta instanței.

Unul dintre magistrați a avut o opinie separată și a considerat că solicitarea de strămutare trebuia respinsă ca nefondată.

Cererea de strămutare este legată de contestația în anulare depusă de rapper împotriva condamnării la nouă luni de închisoare cu executare. Cauza fusese înregistrată la Curtea de Apel Constanța, instanță care urmează să trimită dosarul către Curtea de Apel București.

Wiz Khalifa a fost condamnat la sfârșitul anului trecut de Curtea de Apel Constanța pentru deținere de droguri de risc, după incidentul produs pe scena festivalului „Beach, Please!” din Costinești, în 2024.

În prima etapă a procesului, Tribunalul Constanța stabilise o pedeapsă de 3.600 de lei amendă penală. Procurorii DIICOT au contestat însă hotărârea, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanța, care a dispus ulterior condamnarea la nouă luni de închisoare cu executare.

Rapperul fusese trimis în judecată în octombrie 2024 pentru deținere fără drept de droguri de risc, destinate consumului propriu.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în noaptea de 13 iulie 2024, în timp ce artistul se afla la festivalul din Costinești.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, la data 13.07.2024, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în incinta spaţiului de desfăşurare a festivalului de muzică din Costineşti, a deţinut, în vederea consumului propriu, fără drept, cantitatea de 18,53 grame cannabis şi o ţigaretă care conţinea cannabis”, afirmau procurorii.