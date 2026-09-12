Inspectorii de la Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat o campanie amplă de verificare la nivel național în prima jumătate a lunii septembrie. Acțiunile de monitorizare au vizat respectarea normelor legale din domeniul alimentar, siguranța bunurilor puse în vânzare și modul în care sunt furnizate serviciile către populație. În urma celor peste o mie șase sute de verificări efectuate la operatorii economici, comisarii au descoperit abateri grave și au aplicat sancțiuni drastice.

Peste o mie o sută de amenzi contravenționale au fost acordate de reprezentanții instituției în perioada de desfășurare a raziilor. Suma totală a penalităților financiare depășește pragul de trei milioane nouă sute optzeci de mii de lei. Pe lângă amenzile aplicate, inspectorii au considerat necesar să emită și peste șase sute de avertismente pentru abaterile de o gravitate mai redusă.

Pentru protejarea sănătății populației, s-a luat decizia de a scoate definitiv din circuitul comercial produsele neconforme, valoarea acestora fiind estimată la aproximativ o sută cincisprezece mii de lei. De asemenea, mărfuri în valoare de peste două milioane și jumătate de lei au fost blocate temporar de la vânzare până în momentul în care agenții economici vor remedia toate deficiențele constatate. În situațiile cele mai grave, opt companii au fost obligate să își sisteze activitatea până la punerea în aplicare a tuturor măsurilor legale.

Echipa de control a depistat numeroase probleme legate de modul în care produsele sunt prezentate consumatorilor. Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat lipsa traducerii în limba română a informațiilor de pe etichete, omiterea avertismentelor obligatorii sau introducerea la vânzare a unor articole textile fără menționarea corectă a compoziției fibroase.

Totodată, comisarii au identificat lipsa informațiilor complete legate de producător, distribuitor sau țara de origine a mărfurilor. Au existat și cazuri în care bunurile puse în vânzare erau deteriorate calitativ sau aveau data durabilității minimal depășită, fiind eliminat imediat riscul de achiziție al acestora.

În spațiile destinate pregătirii și comercializării alimentelor, inspectorii au descoperit deficiențe mari de curățenie și depozitare. Echipamentele folosite prezentau urme vizibile de rugină și murdărie, pardoselile erau deteriorate, iar instrumentele de lucru nu respectau normele igienice. Totodată, mâncarea preparată era păstrată la temperaturi inadecvate, iar în anumite spații de gătit s-au constatat inclusiv urme de mucegai.

Controalele au scos la iveală și faptul că unele entități își desfășurau activitatea în spații neautorizate sau care nu îndeplineau condițiile de funcționare. Nu au lipsit nici încercările de inducere în eroare a cumpărătorilor, anumite produse fiind etichetate ca fiind de proveniență locală, deși comercianții nu aveau documentele și certificatele necesare pentru a atesta statutul de producător autohton.