Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?

Suprapopularea planetei, unul dintre subiectele dezbătute, miercuri, în podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, alături de Liviu Mihaiu și Florian Bichir.

Despre resursele limitate și populația în creștere a planetei s-a discutat constant în ultimii ani. Există teorii care susțin că oameni puternici dijn umbră, din organizații opace, ar urzi planuri pentru reducerea populației. De la pandemia de coronavirus până la războaiele de azi, ideile „conspiraționiste” au luat avânt și au strâns adepți.

Legat de acest subiect, Florian Bichir a făcut referire la celebrul Club de la Roma. O organizație internațională non-guvernamentală, înființată în 1968, care reunește oameni de știință, economiști, oameni de afaceri și foști șefi de stat pentru a analiza problemele globale.

Aceasta se concentrează pe interdependențele dintre economie, mediu și politică, devenind celebră pentru rapoartele sale asupra limitelor creșterii economice.

„Războaiele se duc pentru resurse. Resursa înseamnă putere. Poate și pentru ăsta, Clubul de la Roma, oficial, de când s-a înființat, socotește cum să salveze planeta. Pentru că ritmul de înmulțire, noi nu-l vedem, este în creștere și planeta nu va mai putea supraviețui cu atâția oameni. Și s-au pus la cale mai multe variante, public o spun. Una a fost o mare epidemie, da? A fost o boală, s-au încercat, un război. Sunt mai multe școli de gândire”, a afirmat istoricul.

Liviu Mihaiu a explicat că sunt soluții pentru a crea resurse și agricole și silvice, chiar și de apă. Pentru a regenera ceea ce s-a stricat sau s-a consumat.

„Inclusiv agricultura are soluții care să predau la școală și care sunt sustenabile cu numărul de vite, cu pământul care nu mai poate fi cultivat, care a fost stricat de agricultura industrială. Toate aceste soluțiile există, inclusiv apă putem să facem. Se spune la carte că am avea nevoie ca să refacem așa și să consumăm din dioxidul ăla de carbon de vreo 14 miliarde de copaci. Știți în cât timp am putea face 14 miliarde de copaci? Cu câți bani? Doi ani. În mai puțin de un an. Da, așa. Există tehnologie care aruncă proiectile. Sigur, asta nu se poate face la munte”, a afirmat Liviu Mihaiu.