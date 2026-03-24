Ilie Bolojan anunță implicarea României în misiuni internaționale, după conflictul din Golful Persic

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România este pregătită să sprijine eforturile internaționale legate de situația din Golful Persic, însă orice implicare militară va avea loc doar după încetarea ostilităților și în limita capacităților naționale.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Euronews România, în contextul tensiunilor din regiune și al solicitărilor venite din partea partenerilor strategici.

Premierul a subliniat că România nu ia în calcul participarea în faza activă a conflictului, ci doar în etapa de stabilizare.

„Asta după ce zona de conflict nu mai este într-o zonă agresivă, ci după ce se ajunge la o formă de armistițiu, în așa fel încât să se poată face într-adevăr aceste operațiuni de deminare”, a explicat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a arătat că România a oferit deja sprijin logistic în cadrul operațiunilor desfășurate de aliați, în special de Statele Unite.

„Statele Unite, de umbrela căreia România și NATO au beneficiat în toți acești ani, ne-au solicitat un sprijin (…) și cred că trebuie să îl dai”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că România a pus la dispoziție bazele militare pentru operațiuni de aprovizionare, considerând această decizie justificată în contextul parteneriatului strategic.

În același context, premierul a subliniat importanța solidarității între statele membre ale NATO.

„Atunci când partenerul a cărui protecție ți-a asigurat siguranța în acești ani își cere un sprijin, cred că trebuie să îl dai”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a indicat că România ia în calcul implicarea în anumite tipuri de misiuni post-conflict, adaptate resurselor disponibile.

„Acordul de principiu al României este să participăm la misiuni care țin de posibilitățile noastre (…) pe zona de deminare, de exemplu, pe zona de supraveghere”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a făcut referire la experiența anterioară a României în misiuni internaționale, inclusiv în Bosnia.

„Dacă a fost nevoie de o prezență în Bosnia (…) după ce s-au terminat conflictele (…) am participat și dacă România a avut o imagine consolidată, este și pentru că armata noastră (…) și-a făcut datoria”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a atras atenția că evoluțiile din Orientul Mijlociu și din Ucraina vor continua să influențeze România și Europa.

„Nu o să fie un an foarte ușor, pentru că, inevitabil, cele două războaie înseamnă efecte care nu ne pot ocoli și le vedem deja până lucrurile se vor stabiliza”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a subliniat că impactul conflictelor se resimte deja la nivel economic și social.

Premierul a evidențiat și rolul factorilor interni în gestionarea situației economice și politice.

„Este un an în care, în afară de contextul global, unele lucruri țin și de noi”, a spus Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat necesitatea implementării reformelor și a menținerii disciplinei financiare.

„Dacă păstrăm disciplina financiară, dacă punem în practică proiectele europene, dacă facem reformele pe care ni le-am stabilit (…) putem să creăm condiții mai bune pentru români în anii următoare”, a afirmat Ilie Bolojan.