Statele din Golf se pregătesc să intre în luptă contra regimului din Iran

Aliații SUA din Golful Persic se îndreaptă către alăturarea la lupta SUA și a Israelului împotriva regimului din Iran, devenind tot mai duri în reacții după atacurile persistente care le-au perturbat economiile și riscă să ofere Teheranului un avantaj pe termen lung în Strâmtoarea Ormuz, scrie The Wall Street Journal.

Măsurile recente ale statelor din Golful Persic susțin capacitatea SUA de a efectua atacuri aeriene și de a deschide o nouă linie de atac asupra finanțelor Teheranului. Deocamdată nu merg până la a-și desfășura deschis armatele în luptă, o linie pe care conducătorii statelor din Golf au sperat să nu o depășească, deși presiunea crește pe măsură ce Iranul amenință să exercite o influență mai mare asupra regiunii bogate în energie.

Arabia Saudită a fost recent de acord să permită forțelor americane să utilizeze baza aeriană Regele Fahd din partea de vest a Peninsulei Arabice, au declarat persoane familiarizate cu decizia. Regatul a declarat înainte de lupte că nu va permite ca instalațiile sau spațiul său aerian să fie folosite pentru atacuri asupra Iranului, o încercare de a rămâne în afara războiului. Dar care a eșuat când Iranul a început să trimită rachete și drone asupra unor importante instalații energetice saudite și asupra capitalei Riad.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman este acum dornic să reia descurajarea și este aproape de a lua decizia de a se alătura atacurilor, au declarat sursele. Este doar o chestiune de timp până când regatul va intra în război, a spus una dintre persoane.

„Răbdarea Arabiei Saudite cu atacurile iraniene nu este nelimitată”, a declarat ministrul saudit de externe, Faisal bin Farhan, reporterilor săptămâna trecută, după o serie de atacuri iraniene asupra infrastructurii energetice din Golf. „Orice convingere că țările din Golf sunt incapabile să răspundă este o greșeală de calcul.”

Între timp, Emiratele Arabe Unite încep să ia măsuri drastice împotriva activelor deținute de Iran, amenințând o „gură de oxigen” esențială pentru conducătorii de la Teheran, în timp ce conducătorii dezbat dacă să-și trimită armata în luptă și fac lobby împotriva unui armistițiu care ar lăsa intactă o parte din capacitatea militară a Iranului.

Recent, au închis Spitalul Iranian și Clubul Iranian din Dubai, au declarat persoane familiarizate cu situația. Numerele de telefon, canalul WhatsApp și site-ul web al spitalului au fost scoase din funcțiune luni. Autoritățile sanitare din Dubai au declarat că unitatea nu mai este operațională.

„Anumite instituții legate direct de regimul iranian și de IRGC vor fi închise în baza unor măsuri specifice, după ce s-a constatat că au fost utilizate în mod abuziv pentru a promova agende care nu servesc poporul iranian și încălcând legislația Emiratelor Arabe Unite”, a declarat guvernul, referindu-se la Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Emiratele Arabe Unite, care ani de zile au fost un centru financiar pentru întreprinderile și persoanele fizice iraniene, au avertizat după ce au fost supuse unor atacuri puternice la începutul războiului că ar putea îngheța miliarde de dolari din activele iraniene.

Astfel de mișcări ar putea limita semnificativ accesul Teheranului la valută străină și la rețelele comerciale globale, în contextul în care economia sa internă se prăbușește din cauza inflației și a sancțiunilor.

Deși țările din Golful au declarat public că nu vor participa la atacuri asupra Iranului și nici nu vor permite ca spațiul lor aerian să fie folosit în acest scop, realitatea este mai puțin clară.

Videoclipurile verificate de Storyful, deținută de News Corp, compania-mamă a WSJ, indică faptul că unele lansări de rachete terestre folosite pentru a ataca Iranul au provenit din Bahrain. Cinci avioane de realimentare ale Forțelor Aeriene Americane au fost lovite de un atac cu rachete iraniene și avariate la sol, la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, au declarat oficiali americani.

Armata americană a refuzat să precizeze dacă țările arabe ajută în luptă, spunând că va permite țărilor din Golf să vorbească în nume propriu.

Demersurile întreprinse de Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită arată cum monarhiile arabe sunt atrase și mai mult în ofensiva americană și israeliană împotriva Iranului. Este o poziție în care ar prefera să nu se afle.

Atacarea directă a Iranului i-ar transforma în combatanți deschiși, cu un rival mai mare situat chiar peste o întindere îngustă de apă. Ar putea fi în pericol dacă președintele Trump ar pune brusc capăt războiului și i-ar lăsa să se descurce singuri într-o relație și mai conflictuală cu Teheranul. De asemenea, se tem că orice implicare ar fi simbolică și puțin probabil să schimbe cursul războiului.

Dar Iranul le forțează mâna, cel mai recent afirmând că dorește un rol în operațiunile din Strâmtoarea Ormuz după război. Teheranul a închis canalul crucial atacând navele în timp ce navighează prin el, dar a permis trecerea unor nave favorizate.

Mai mult, Teheranul le-a spus recent oficialilor arabi că dorește să perceapă taxe de drum, așa cum face Egiptul cu Canalul Suez, au declarat persoane familiarizate cu discuțiile.

Această amenințare la adresa resurselor energetice din regiune a venit după ce Iranul a lansat rachete și drone asupra vecinilor săi arabi, atacând hoteluri și aeroporturi de lux, precum și rafinării și depozite de combustibil. Numai Emiratele Arabe Unite au fost nevoite să respingă peste 2.000 de atacuri.

Liderii statelor din Golf, în special din Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, îl presează pe Trump în conversații telefonice regulate pentru a duce până la capăt războiul și a distruge capacitățile militare ale Iranului, au declarat oficialii arabi. De asemenea, mișcările Iranului conving statele arabe că ar putea fi nevoite să aplice anumite lovituri contra Iranului pentru a restabili descurajarea, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Pariul că asigurările de securitate și angajamentul diplomatic al SUA cu privire la Iran le-ar menține în siguranță a eșuat. Această concluzie a devenit evidentă săptămâna trecută, când Iranul a atacat centrul energetic Ras Laffan al Qatarului, împreună cu atacuri asupra unui centru energetic saudit cheie la Marea Roșie și a instalațiilor din Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Qatar a condamnat atacul ca o escaladare periculoasă și o amenințare directă la adresa securității sale naționale.

Statele din Golf sunt unite în furia lor față de Iran, au declarat oficialii arabi. Dar sunt, de asemenea, furioase că își dau seama că nu pot exercita prea multă influență asupra deciziilor administrației Trump, în ciuda faptului că sunt parteneri de securitate și investesc masiv în relație, au spus ei.

Atacurile Iranului de săptămâna trecută asupra unor importante instalații energetice arabe au venit ca represalii pentru un atac israelian asupra celui mai important zăcământ de gaze al Iranului, South Pars. Statele arabe au crezut că au reușit să facă lobby pe lângă SUA pentru a preveni astfel de atacuri după un atac israelian anterior asupra depozitelor de combustibil din Teheran.

În schimb, SUA au permis continuarea atacului asupra South Pars după ce au primit o notificare prealabilă din partea Israelului, au declarat oficiali americani și israelieni. Decizia iminentă de a începe războiul cu Iranul este emblematică pentru poziția dificilă în care se află aliații americani ca urmare a unui conflict care a dat peste cap ani de planificare strategică, fără a lăsa opțiuni bune pentru a merge mai departe.

„Sunt pur și simplu prinși în această încurcătură structurală pe care o au întotdeauna părțile mai slabe într-o alianță cu o parte mai puternică”, a declarat Gregory Gause, analist al legăturilor dintre SUA și Golf la Institutul Orientului Mijlociu din Washington. „Dacă partea mai puternică adoptă poziții belicoase, este îngrijorat că va fi târât într-un război în care nu vrea să intre”, a mai spus el.