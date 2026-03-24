Cu cine negociază Trump. Liderul Parlamentului din Iran, o opțiune pentru dialog

Administrația președintelui american Donald Trump analizează în mod discret posibilitatea de a-l considera pe președintele Parlamentului din Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, drept un potențial partener de negociere și chiar o posibilă figură de conducere pentru viitorul Iranului, potrivit a doi oficiali din administrație citați de Politico.

Informația apare într-un moment în care Donald Trump ar transmite semnale privind o posibilă trecere de la presiunea militară la o soluție negociată în raport cu Teheranul.

Potrivit acelorași oficiali, Ghalibaf, în vârstă de 64 de ani, este văzut de o parte a cercurilor de la Casa Albă ca o variantă de lucru pentru eventuale discuții privind următoarea etapă a conflictului.

Totuși, administrația nu ar fi decis să susțină un singur nume, preferând să testeze mai multe opțiuni și să identifice o persoană dispusă să încheie un acord.

Unul dintre oficialii citați a declarat: „Este o opțiune puternică”, adăugând însă că nu a fost luată o decizie finală. Acesta a precizat:

„Este unul dintre cei mai importanți... Dar trebuie să-i testăm și nu ne putem grăbi.”

Interesul administrației pentru identificarea unui interlocutor sugerează, potrivit articolului de bază, dorința de a găsi o ieșire dintr-o criză care a afectat rapid piețele internaționale, a dus la creșterea prețului petrolului și a readus în discuție riscurile privind inflația.

În același timp, se conturează întrebarea privind cine ar putea prelua inițiativa la Teheran, după acțiunile Statelor Unite și ale Israelului asupra conducerii iraniene.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a transmis că „Acestea sunt discuții diplomatice sensibile, iar Statele Unite nu vor negocia prin intermediul mass-media.”

Donald Trump a sugerat luni că există contacte cu persoane „foarte solide” din interiorul Iranului și a afirmat că va exista o pauză de cinci zile privind „orice și toate loviturile militare împotriva centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene”, în contextul unor negocieri diplomatice între Teheran și Washington.

Conform unuia dintre oficialii citați, una dintre principalele preocupări ale lui Trump este legată de petrol. Acesta nu ar dori lovirea insulei Kharg, principalul centru petrolier al Iranului, deoarece ar spera într-un acord cu un eventual viitor lider iranian, asemănător celui invocat în text în legătură cu Delcy Rodríguez, vicepreședinta Venezuelei.

Oficialul administrației a explicat această logică astfel: „Totul ține de instalarea unei persoane precum Delcy Rodríguez în Venezuela, căreia să-i spunem: «Te vom menține acolo. Nu te vom îndepărta. Vei lucra cu noi. Ne vei oferi un acord bun, un prim acord privind petrolul.»”

Totuși, în apropierea Casei Albe există voci care privesc cu rezerve ideea că viitorul lider al Iranului ar putea fi ales printr-o formulă comparabilă cu cea evocată în cazul Venezuelei.

O persoană apropiată echipei de securitate națională a lui Trump a afirmat: „Pare mai degrabă o poziționare, ca și cum ar încerca să transforme în realitate ceva doar spunând-o.”

Aceeași sursă a adăugat că este pozitiv dacă există discuții prin intermediari și dacă se caută o ieșire din impas, însă a subliniat că Iranul a demonstrat că poate absorbi lovituri și poate continua să creeze dificultăți pentru Statele Unite.

Scepticismul se extinde și asupra posibilității ca Mohammad Bagher Ghalibaf să fie o figură dispusă să facă concesii majore. Ali Vaez, analist senior pentru Iran la International Crisis Group, a declarat:

„Ghalibaf este un insider prin definiție: ambițios și pragmatic, dar în mod fundamental dedicat menținerii ordinii islamiste din Iran.”

Potrivit acestuia, acest profil îl face „un candidat puțin probabil” pentru a oferi Washingtonului concesii semnificative. Vaez a mai spus că, și în eventualitatea în care Ghalibaf ar încerca să testeze anumite limite, establishmentul militar și elita de securitate din Iran l-ar constrânge.

În plus, în urma acțiunilor SUA și Israelului, atmosfera de la Teheran ar fi una marcată de neîncredere profundă.

În același timp, potrivit celor doi oficiali citați, figura opoziției din exil Reza Pahlavi nu este considerată o opțiune probabilă de către administrația americană, întrucât aceasta nu crede că ar avea legitimitate în interiorul Iranului.

Un oficial a declarat:

„Acum îl pui pe Reza Pahlavi? Doamne, nu... A crescut în afară. Acesta este ultimul lucru pe care vrei să-l instalezi acolo. Asta ar însemna haos.” Al doilea oficial a confirmat că Pahlavi „nu este o variantă aflată pe masă”.

Potrivit surselor citate, atenția este îndreptată spre persoane care dețin deja putere în interiorul sistemului iranian. Unul dintre oficiali a descris procesul drept o căutare a unor echivalenți ai „chaviștilor”, cu referire la mișcarea politică asociată fostului lider venezuelean Hugo Chavez. În cazul Iranului, această căutare s-ar îndrepta tot mai mult spre președintele Parlamentului.

Deși Ghalibaf a negat luni orice negocieri cu Statele Unite, oficialii administrației au interpretat aceste declarații drept poziționări pentru publicul intern. Unul dintre ei a afirmat:

„Suntem în faza de testare, în care încercăm cu adevărat să vedem cine poate să se ridice, cine vrea să se ridice, cine încearcă să se ridice.”

Acesta a adăugat: „Și apoi, pe măsură ce oamenii se ridică, îi vom testa rapid, iar dacă sunt radicali, îi vom elimina.”

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat, de asemenea, că Trump este interesat să urmărească în această săptămână un acord de pace cu Iranul, întrucât caută „progrese” în privința Strâmtorii Hormuz și a unui armistițiu.