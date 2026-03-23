Donald Trump îi îndeamnă pe senatorii SUA a să rămână la Washington de Paște „pentru Iisus”

Președintele american Donald Trump le cere republicanilor din Congres să continue activitatea chiar și în perioada vacanței de Paște, pentru a avansa un proiect de lege privind identificarea alegătorilor, contestat de democrați, potrivit Reuters.

Liderul american susține că inițiativa legislativă trebuie inclusă într-un acord mai larg privind finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă, instituție afectată de un blocaj parțial încă din luna februarie.

„Le cer senatorilor republicani să facă acest lucru imediat. Nu trebuie să votaţi rapid. Nu vă faceţi griji pentru Paşte, pentru a merge acasă. De fapt, faceţi asta pentru Isus”, a declarat Donald Trump la o masă rotundă la Memphis, în Tennessee.

Apelul vine în contextul în care aleșii urmează să intre într-o pauză legislativă de două săptămâni, cu ocazia sărbătorilor de Paște.

Lipsa unui acord privind finanțarea a generat efecte directe asupra angajaților din sistemul de securitate, o parte dintre aceștia fiind nevoiți să lucreze fără a fi plătiți.

Zeci de mii de angajați ai Administrației pentru Securitatea Transporturilor sunt în această situație de mai multe săptămâni, iar unii dintre ei au ales să își ia concediu medical sau să își dea demisia.

Declarațiile lui Donald Trump apar în contextul unui blocaj legislativ în Senat, unde republicanii nu dispun de suficiente voturi pentru a adopta proiectul. Deși partidul controlează 53 de locuri din totalul de 100, nu poate atinge pragul de 60 de voturi necesar pentru depășirea opoziției democraților.

Republicanii au continuat dezbaterile într-o sesiune extinsă, încercând să mențină tema pe agenda publică. Liderul majorității din Senat, John Thune, a arătat că discuțiile prelungite au rolul de a evidenția prioritățile partidului și de a determina parlamentarii să își exprime pozițiile, fără a propune însă modificări procedurale majore.

Democrații anunță că vor bloca proiectul, argumentând că noile reguli ar putea îngreuna accesul la vot pentru anumite categorii de alegători și ar putea duce la excluderea unor persoane de pe listele electorale.