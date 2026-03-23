Val de căldură, urmat de ploi. Cum se schimbă vremea în doar câteva zile

Vremea se va încălzi în următoarele zile, dar acest val de căldură va fi urmat de ploi și de o răcire ușoară spre sfârșitul de săptămână. Temperaturile vor ajunge până la 20 de grade Celsius, cele mai mari valori fiind în vest și sud, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

După acest episod mai cald, în a doua parte a săptămânii, ploile își vor face apariția, iar temperaturile vor scădea ușor, revenind la valorile normale pentru această perioadă.

În săptămâna 30 martie – 6 aprilie, vremea va fi apropiată de mediile normale pentru începutul primăverii. Temperaturile se vor menține constante, însă ploile vor fi mai frecvente și mai consistente în sud, est și în zonele montane. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale.

Pentru perioada 6 – 13 aprilie, meteorologii estimează o evoluție stabilă a vremii, cu temperaturi aproape de normal și precipitații moderate, fără variații majore. În acest an, credincioșii ortodocși vor sărbători Sfintele Paști pe 12 aprilie. Conform prognozei, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

Ca în fiecare an, litoralul românesc se va umple de turiști în minivacanța de 1 Mai, mulți dintre ei cu rezervările deja confirmate. Pentru numeroși vizitatori, aceasta va fi prima escapadă la mare din acest an, însă meteorologii Accuweather avertizează că vremea va fi schimbătoare.

Pe 1 Mai, temperaturile pe litoral vor fi apropiate de cele specifice perioadei, însoțite de ploi în anumite intervale. În Mamaia, maximele vor ajunge până la 18 grade Celsius, iar cerul va fi parțial noros.

Ziua de 2 mai va aduce condiții similare, cu maxime de 18 grade și nopți ușor mai răcoroase. După 3 mai, însă, vremea se va îmbunătăți, soarele va fi mai prezent, iar temperaturile vor urca până la 21 de grade, cu minime diurne de aproximativ 18 grade.