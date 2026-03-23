Prognoza meteo, 23 martie. Început de săptămână cu temperaturi scăzute. Ploi abundente în unele regiuni

Vremea va fi schimbătoare în prima zi a săptămânii, cu cer mai mult noros în regiunile sudice și doar temporar noros în restul țării, iar ploile apar pe arii mai extinse în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. La munte, în special la altitudini de peste 1.400 de metri, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi precipitații slabe, care pe alocuri se vor transforma în lapoviță și ninsoare, potrivit ANM.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în sud-estul țării va avea unele intensificări temporare, unde rafalele pot atinge viteze de până la 40–45 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade, cu valori mai scăzute, de aproximativ 6 grade, în estul Transilvaniei, în timp ce minimele nopții vor coborî până la -3 grade în zonele depresionare și vor urca până la 7 grade în restul teritoriului.

În prima parte a zilei, în Transilvania și Moldova, pe suprafețe restrânse, se va forma brumă, iar izolat vor apărea și condiții de ceață, mai ales în zonele joase.

În București, vremea va fi închisă, cu cer mai mult noros și ploi slabe trecătoare, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 10–11 grade, cu o minimă situată între 3 și 5 grade.

În intervalul 23–30 martie, temperaturile ar urma să crească semnificativ la nivelul întregii țări, cu valori ușor peste normal mai ales în regiunile nordice, în timp ce regimul pluviometric va rămâne, în general, apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă.

În săptămâna 30 martie – 6 aprilie, valorile termice se vor menține în jurul mediilor specifice începutului de primăvară, însă ploile vor fi mai frecvente și mai consistente în sud, est și în zonele montane, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de apă vor fi, în mare parte, normale.

Pentru perioada 6 – 13 aprilie, estimările indică o evoluție fără variații semnificative, cu temperaturi apropiate de normele climatologice și precipitații moderate.