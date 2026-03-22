Prognoza meteo, 22 martie. Vreme mohorâtă pe final de weekend. Lapoviță și ninsoare la munte

Prognoza meteo, 22 martie. Vreme mohorâtă pe final de weekend. Lapoviță și ninsoare la munte
Vremea se menține închisă în cea mai mare parte a țării pe 22 martie, cu ploi slabe în mai multe regiuni. Meteorologii ANM anunță precipitații în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Oltenia, în timp ce în Banat și Transilvania vor apărea izolat.

Prognoza meteo, 22 martie. Lapoviță și ninsoare în zonele montane

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, semn că iarna nu se dă plecată din zonele înalte.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări locale, mai ales în estul țării. Rafalele pot ajunge la 40–45 km/h, iar în zona montană înaltă vor atinge chiar 60–70 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 9 și 15 grade. În sudul țării valorile termice vor scădea față de ziua anterioară și vor fi ușor sub normalul perioadei. În restul regiunilor, temperaturile se vor menține apropiate de cele specifice acestei perioade din an.

Când trebuie schimbate anvelopele de iarnă cu cele de vară. Regula pentru toți șoferii
Schwarzenegger revine pe micile ecrane. A făcut sacrificii foarte mari pentru acest rol
Vremea în București

În București, cerul va fi mai mult noros, iar ploile slabe își vor face apariția trecător. Vântul va sufla moderat pe timpul zilei, cu rafale de până la 35–40 km/h, urmând să se mai domolească pe parcursul nopții.

Temperatura maximă va ajunge la 8–10 grade, în scădere față de ziua precedentă, iar minima se va situa între 4 și 5 grade.

Prognoza pentru următoarele săptămâni

În intervalul 23 – 30 martie, valorile termice vor marca o creștere treptată în toată țara, cu un plus mai evident în regiunile nordice, unde temperaturile vor depăși ușor normalul perioadei. În același timp, precipitațiile vor avea un regim apropiat de cel obișnuit.

Pe parcursul săptămânii 30 martie – 6 aprilie, temperaturile medii vor rămâne în jurul celor specifice începutului de primăvară. Cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate în sud, est și la munte, în timp ce în celelalte regiuni se vor menține, în general, în limite normale.

În perioada 6 – 13 aprilie, vremea nu va aduce schimbări importante. Temperaturile se vor situa în jurul mediilor climatologice, iar precipitațiile vor fi moderate, fără abateri semnificative la nivel național.

06:25 - Protest de amploare în Cehia. Sute de mii de persoane au ieșit în stradă împotriva guvernului
06:16 - Calendar Ortodox, 22 martie. Sfântul Vasile de Ancira. Nu și-a abandonat credința, în ciuda marilor suferințe
06:05 - Când trebuie schimbate anvelopele de iarnă cu cele de vară. Regula pentru toți șoferii
23:58 - Misterul Lycurgus Cup. Paharul care își schimbă culoarea la lumină. Teorii controversate despre o „nanotehnologie ant...
23:46 - Schwarzenegger revine pe micile ecrane. A făcut sacrificii foarte mari pentru acest rol

Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
