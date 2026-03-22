Prognoza meteo, 22 martie. Vreme mohorâtă pe final de weekend. Lapoviță și ninsoare la munte

Vremea se menține închisă în cea mai mare parte a țării pe 22 martie, cu ploi slabe în mai multe regiuni. Meteorologii ANM anunță precipitații în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Oltenia, în timp ce în Banat și Transilvania vor apărea izolat.

La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, semn că iarna nu se dă plecată din zonele înalte.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări locale, mai ales în estul țării. Rafalele pot ajunge la 40–45 km/h, iar în zona montană înaltă vor atinge chiar 60–70 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 9 și 15 grade. În sudul țării valorile termice vor scădea față de ziua anterioară și vor fi ușor sub normalul perioadei. În restul regiunilor, temperaturile se vor menține apropiate de cele specifice acestei perioade din an.

În București, cerul va fi mai mult noros, iar ploile slabe își vor face apariția trecător. Vântul va sufla moderat pe timpul zilei, cu rafale de până la 35–40 km/h, urmând să se mai domolească pe parcursul nopții.

Temperatura maximă va ajunge la 8–10 grade, în scădere față de ziua precedentă, iar minima se va situa între 4 și 5 grade.

În intervalul 23 – 30 martie, valorile termice vor marca o creștere treptată în toată țara, cu un plus mai evident în regiunile nordice, unde temperaturile vor depăși ușor normalul perioadei. În același timp, precipitațiile vor avea un regim apropiat de cel obișnuit.

Pe parcursul săptămânii 30 martie – 6 aprilie, temperaturile medii vor rămâne în jurul celor specifice începutului de primăvară. Cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate în sud, est și la munte, în timp ce în celelalte regiuni se vor menține, în general, în limite normale.

În perioada 6 – 13 aprilie, vremea nu va aduce schimbări importante. Temperaturile se vor situa în jurul mediilor climatologice, iar precipitațiile vor fi moderate, fără abateri semnificative la nivel național.