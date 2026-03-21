Vremea se schimbă radical în România. Meteorologii anunță maxime de vară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru zilele următoare, indicând o schimbare semnificativă a vremii după acest weekend, cu o încălzire accentuată la nivelul întregii țări.

Potrivit meteorologilor, finalul de săptămână aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei, dar cu variații notabile între regiuni. Minimele pot coborî până la valori negative, în special în depresiunile din estul Transilvaniei, unde sunt așteptate chiar și -5 grade Celsius. În același timp, în vestul și sud-vestul țării, nopțile vor fi mai blânde, cu temperaturi ce pot ajunge la 6–7 grade.

Începând de luni, însă, vremea intră într-un proces de încălzire treptată. Specialiștii anunță o creștere vizibilă a temperaturilor, care va deveni mai accentuată în prima parte a săptămânii viitoare. Spre mijlocul săptămânii, valorile termice vor depăși mediile climatologice specifice lunii martie, mai ales în regiunile sudice.

Pentru perioada sărbătorilor de Paște, estimările indică o vreme în general plăcută, cu temperaturi maxime ce pot ajunge la 19–20 de grade Celsius în anumite zone ale țării. În Capitală, valorile vor fi ușor mai reduse, dar tot primăvăratice, în jur de 17–18 grade, ceea ce marchează o schimbare semnificativă față de zilele reci din această perioadă.

Până la instalarea acestui val de aer cald, vremea rămâne instabilă. Duminică, cerul va fi predominant acoperit în majoritatea regiunilor, iar ploile slabe vor apărea local în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Oltenia.

În zonele montane sunt prognozate precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare, în special la altitudini mari. Vântul va avea intensificări temporare, în special în sud-est și la munte, unde rafalele pot depăși 60 km/h.

Luni, valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale pentru finalul lunii martie, însă în nord-vest se vor situa ușor peste medie. Sudul țării va continua să fie afectat de înnorări persistente și ploi slabe, în timp ce în restul teritoriului acestea vor apărea izolat. La munte, ninsorile vor fi prezente pe arii restrânse, în special în Carpații Meridionali.

De marți, tendința de încălzire devine mai evidentă. Temperaturile vor crește în majoritatea regiunilor, iar maximele vor ajunge frecvent la 15–17 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi de scurtă durată pe suprafețe restrânse. În București, vremea va deveni mai plăcută, cu temperaturi în creștere și valori diurne care vor atinge aproximativ 14–15 grade.