Factura la încălzire, dublă în ianuarie 2026. Cum arată calculele

Defecțiunile majore din sistemul de termoficare din București, amplificate de episodul de ger din perioada 12-15 ianuarie, au determinat populația să recurgă pe scară largă la încălzirea electrică, cea mai scumpă soluție disponibilă. Consecința directă este creșterea costurilor pentru încălzirea locuințelor, care ar putea fi mai mult decât duble în luna ianuarie 2026, avertizează Asociația Energia Inteligentă (AEI).

La începutul lunii ianuarie, o avarie majoră la CET Sud a lăsat sute de mii de bucureșteni fără încălzire, în plină avertizare de ger emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

„Gerul dintre 12 și 15 ianuarie nu a produs criză, ci a scos la suprafață fragilitățile infrastructurii de bază. Conductele vechi, pierderile uriașe și lipsa unui plan de rezervă au făcut ca rețeaua de termoficare să cedeze. În acel moment, cetățeanul a fost nevoit să se descurce singur, fără căldură și fără despăgubiri automate. Singura soluție sigură a fost încălzirea electrică, cea mai scumpă și ineficientă variantă pentru gospodării”, a declarat Dumitru Chisăliță, președinte AEI.

Potrivit calculelor AEI, la factura lunară de circa 400 lei pentru încălzirea unui apartament cu două camere în București se adaugă aproximativ 250 kWh consum suplimentar de energie electrică, ceea ce echivalează cu o creștere de circa 400 lei la factura de electricitate. Costul total devine astfel dublu, nu pentru confort, ci pentru a asigura încălzirea locuinței. la aceste costuri se adaugă și plata celorlalte utilități.

Facturile la întreținere pe luna decembrie, în blocurile racordate la sistemul centralizat de încălzire, au ajuns la 888 de lei pentru un apartament cu două camere și la 622 de lei pentru o garsonieră.

Pe 13 ianuarie, la ora 17:00, consumul de energie electrică în București a atins 9.119 MWh/h, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. AEI atrage atenția că acest consum nu a fost o anomalie spontană, ci o consecință directă a dependenței de încălzirea electrică, impusă de avariile din sistemul de termoficare.

Structura producției la vârful de consum a arătat că hidroenergia a acoperit 27% din necesar, iar importurile de energie au acoperit 23%. Restul energiei a provenit din alte surse, dar situația indică o vulnerabilitate strategică: fără hidroenergie și fără capacități interne stabile, România ar fi fost dependentă de importuri scumpe și incerte.

Următoarele două săptămâni vor aduce temperaturi nocturne cuprinse între -6 și -11 grade Celsius în București. „Aceste condiții vor genera costuri suplimentare pentru încălzirea locuințelor, iar facturile pentru luna ianuarie 2026 vor fi semnificativ mai mari decât în mod normal. Aceste costuri nu sunt rezultatul pieței sau al consumului individual necontrolat, ci reflectă eșecul infrastructurii de termoficare și lipsa măsurilor de prevenție în fața unor episoade de ger”, a mai spus Dumitru Chisăliță.