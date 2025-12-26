Social

Restanțele la întreținere. Cine nu are obligația legală de a plăti facturile

Restanțele la întreținere. Cine nu are obligația legală de a plăti facturile Sursa foto: Arhiva EVZ
Chiriașii care nu achită factura la întreținere pot acumula rapid restanțe, provocând conflicte și scandaluri între locatari și asociația de proprietari și, în cazuri extreme, putând duce la sistarea utilităților în întregul bloc.

Legea nr. 196/2018 este însă clară: asociația nu poate solicita chiriașilor plata datoriilor, responsabilitatea revenind exclusiv proprietarului apartamentului. Avocatul Gelu Pușcaș explică cum se aplică această regulă.

Avocatul Gelu Pușcaș: Toate datoriile trebuie recuperate de la proprietar

Avocatul Gelu Pușcaș explică situația astfel: „Există persoane care nu pot fi obligate legal să plătească întreținerea, deși consumă utilități, locuiesc în apartament și beneficiază de servicii. Aceste persoane sunt chiriașii. Legea nr. 196/2018 este foarte clară: asociația de proprietari are raport juridic exclusiv cu proprietarul, nu cu locatarul. Chiriașul nu este membru al asociației, nu are obligații directe față de aceasta și nu poate fi acționat în instanță pentru datoriile sale.”

facturi

Facturi. Sursa foto: AI

Motivul este simplu, spune avocatul: chiriașul nu are calitate procesuală pasivă, adică nu poate sta în instanță într-un dosar deschis de asociația de proprietari pentru recuperarea restanțelor.

„Toate datoriile trebuie recuperate de la proprietar, care poate ulterior să se îndrepte împotriva chiriașului, conform contractului de închiriere. Un contract bine redactat este esențial pentru a preveni pierderile financiare și conflictele. Clauzele referitoare la plata întreținerii sunt fundamentale”.

„Toate somațiile și acțiunile legale se fac exclusiv împotriva proprietarului”

Ionela Munteanu, administrator de bloc, confirmă situațiile explicate de avocat: „Avem frecvent chiriași care nu plătesc întreținerea curentă. Restanțele se acumulează, dar nu putem solicita plata chiriașului. Toate somațiile și acțiunile legale se fac exclusiv împotriva proprietarului apartamentului.”

Ea explică cum se desfășoară procesul în practică: „Când datoriile cresc, trimitem mai întâi somații proprietarului și notificăm președintele și comitetul executiv al asociației. Dacă nu se achită sumele în cel mult 60 de zile de la termenul scadent, se poate acționa în instanță și, în cazuri extreme, asociația poate pune ipotecă legală pe apartament sau chiar solicita sistarea apei, căldurii ori electricității în bloc”.

Eșalonarea datoriilor

Proprietarul, mai spune administratorul, poate solicita eșalonarea datoriilor : „Legea permite aplicarea de penalități de 0,2% pe zi pentru sumele restante, calculate după o lună de la scadență, fără a depăși valoarea datoriei. În situații de dificultate, proprietarul poate solicita esalonarea plăților printr-o cerere oficială, arătând buna-credință și achitând cel puțin o parte din întreținere. Respectarea acestor reguli ajută la evitarea conflictelor și contestațiilor în instanță.”

