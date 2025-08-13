Social Facturi umflate la întreținere. Reguli clare pentru plata fără penalități și contestare legală







Plata cotei de întreținere este o obligație legală a fiecărui proprietar de apartament dintr-un bloc. Această cotă acoperă cheltuielile legate de întreținerea și funcționarea blocului, de la reparații, servicii de curățenie, utilități comune până la alte costuri stabilite în adunarea generală. Sunt foarte multe situații în care proprietarii consideră că suma pe care trebuie să o achite la întreținere este prea mare.

„Cele mai multe discuții sunt legate de lucrările de reparații și întreținere, de facturile la apă caldă și căldură. Ba că prețul e prea mare, ba că lucrările au fost făcute prost, ba că ei nu au consumat atât de mult. Evident, de multe ori sunt și erori de calcul. În aceste cazuri, legea prevede posibilitatea contestării și chiar refuzului temporar al plății, dar cu respectarea unor condiții și proceduri clare”, ne-a explicat Florin Condea, administrator de peste 10 ani la mai multe blocuri din sectorul 5 al Capitalei.

Legea 196/2018 privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari reglementează cadrul în care sunt gestionate fondurile comune și drepturile proprietarilor. Astfel, articolul 40 prevede că fiecare proprietar are dreptul să verifice documentele financiare ale asociației, să solicite copii după facturi, contracte și alte documente justificative legate de cheltuielile comune.

În cazul în care consideră că facturile sau serviciile nu corespund, proprietarul trebuie să formuleze o contestație scrisă către asociație. „Este foarte important ca orice nemulțumire legată de întreținere să fie adusă în atenția Asociației în mod oficial, printr-o contestație scrisă. Refuzul unilateral de plată, fără să urmezi această procedură, poate duce la penalități și la probleme juridice pentru proprietar”.

Un exemplu frecvent este factura la apă sau căldură care pare exagerată. „Proprietarul poate cere verificarea și recalcularea consumului. Dacă se confirmă o eroare, plata poate fi contestată până la corectarea facturii.

De asemenea, lucrările de reparații la fațadă sau acoperiș, facturate integral, pot fi contestate dacă nu au fost realizate corespunzător. Când proprietarii consideră că o lucrare a fost executată defectuos, pot solicita un raport tehnic realizat de un expert independent. Acesta va evalua calitatea lucrărilor și va ajuta la luarea unei decizii corecte”, a detaliat administratorul.

De asemenea, serviciile de salubritate sau curățenie pot fi contestate dacă firma contractată nu își respectă obligațiile: „Este recomandat să se ceară dovezi clare ale prestării serviciului, cum ar fi rapoarte sau liste de verificare semnate de angajați”.

Sfatul administratorului este că orice nemulțumire trebuie semnalată: „Deseori, divergențele apar pentru că locatarii nu primesc informații clare despre ce plătesc. De aceea, asociațiile trebuie să comunice regulat și să ofere acces facil la documentele financiare.

Pentru a evita probleme, este recomandat ca orice nemulțumire să fie discutată în adunarea generală. Participarea activă la aceste întâlniri este cea mai bună metodă de a rezolva eventualele neînțelegeri”.

Pentru a contesta legal plata cotei de întreținere, a mai spus administratorul, primul pas este depunerea unei cereri scrise către Asociația de proprietari, în care se menționează motivele contestării și, dacă este cazul, se atașează dovezi sau fotografii: „Următorul pas este solicitarea convocării unei adunări generale extraordinare, unde proprietarii vor discuta și vota asupra situației. Dacă Asociația nu răspunde, proprietarul poate apela la Protecția Consumatorului sau poate iniția o acțiune în instanță. Este recomandabil să nu refuzi plata integrală a cotei, ci să plătești partea necontestată și să menții o sumă în litigiu până la soluționare. Astfel, eviți penalitățile sau executarea silită”.

Legea prevede dreptul oricărui proprietar de a cere convocarea unei adunări generale extraordinare dacă are în vedere subiecte importante care afectează proprietarii.

„Cererea trebuie să fie în scris și să conțină motivul convocării. Aceasta se depune la sediul Asociației și trebuie să fie susținută de cel puțin 25% din proprietari sau de un număr care să reprezinte această cotă. După primirea cererii, administratorul sau președintele Asociației are obligația să convoace adunarea generală în termen de 15 zile calendaristice”, a încheiat administratorul.