Explozie într-un bloc din Timișoara. 43 de persoane au fost evacuate

O explozie urmată de un incendiu s-a produs sâmbătă dimineață într-un apartament aflat la parterul unui bloc din Timișoara. În urma incidentului, 43 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar trei adulți au primit îngrijiri medicale la fața locului, a anunțat ISU Timiș. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje, iar alimentarea cu gaze a fost oprită preventiv.

Pompierii au intervenit sâmbătă dimineață după o explozie urmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parterul unui imobil cu patru etaje de pe strada Versului din municipiul Timișoara.

„În această dimineaţă, în jurul orei 05:50, am fost solicitaţi să intervenim în urma unei explozii urmate de incendiu într-un apartament de pe strada Versului din Timişoara. Apartamentul în care a avut loc explozia este situat la parter. Imobilul este tip P + 4 etaje”, a anunțat sâmbătă ISU Timiș.

Incendiul a fost stins de echipele de intervenție, iar ulterior pompierii au continuat operațiunile pentru ventilarea casei scării și eliminarea efectelor produse de incendiu.

În urma incidentului, 43 de persoane au fost evacuate de pompieri sau s-au autoevacuat din bloc.

Trei adulți au avut nevoie de asistență medicală la fața locului. Potrivit informațiilor transmise de ISU Timiș, toate persoanele erau conștiente și cooperante, iar niciuna nu a necesitat transportul la spital.

„La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție si comandă, două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, echipajul CBRN, o autospecială pentru transport personal și victime multiple din cadrul Detașamentului 2 Pompieri Timișoara, și o ambulanță SAJ”, transmite ISU Timiș.

După stingerea incendiului, alimentarea cu gaze naturale a blocului a fost întreruptă ca măsură de siguranță.

Echipajul CBRN și reprezentanții companiei de distribuție a gazelor au efectuat măsurători în imobil pentru a verifica existența unor scurgeri sau concentrații periculoase.

În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că nu există scurgeri de gaze și nici valori care să depășească limitele normale admise. Cauza producerii exploziei urmează să fie stabilită.