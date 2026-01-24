Social

Incendiu puternic pe strada Garoafei din Sectorul 5. Case și anexe gospodărești, mistuite de flăcări

Comentează știrea
Incendiu puternic pe strada Garoafei din Sectorul 5. Case și anexe gospodărești, mistuite de flăcări Sursa foto: IGSU
Din cuprinsul articolului

Un puternic incendiu a izbucnit sâmbătă în Sectorul 5 al capitalei, afectând case şi anexe gospodăreşti şi provocând degajare intensă de fum, informează ISU Bucureşti-Ilfov. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru localizarea şi stingerea flăcărilor.

Incendiul de pe strada Garoafei

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, incendiul se manifestă pe o suprafaţă estimată la aproximativ 700 de metri pătraţi, pe strada Garoafei. Pentru limitarea efectelor, au fost luate măsuri imediate de evacuare a locatarilor.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case şi anexe gospodăreşti. Au fost luate măsuri pentru evacuarea locatarilor”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Degajări mari de fum

Până în acest moment, au fost preluate două persoane care nu au suferit arsuri sau expunere semnificativă la fum. Este vorba despre un bărbat imobilizat la pat şi o femeie care a acuzat stare de lipotimie. Ambele persoane au fost evaluate şi asistate de echipajele SMURD.

Sortiment de lapte praf, vândut de Nestlé, retras din Lidl și Kaufland
Sortiment de lapte praf, vândut de Nestlé, retras din Lidl și Kaufland
Pensionarii care trăiesc ca în Paradis. La cât se ridică veniturile
Pensionarii care trăiesc ca în Paradis. La cât se ridică veniturile

„Se observă degajare de fum la nivelul acoperişurilor, unde a fost îndepărtată învelitoarea din tablă. Până în acest moment au fost preluate două persoane fără arsuri sau expunere la fum”, a precizat ISU Bucureşti-Ilfov.

Locuitorii din zonă, sfătuiți să evite deplasarea pe strada Garoafei

În total, la faţa locului au fost alertate nouă autospeciale de stingere, echipaje SMURD, autospeciale de descarcerare şi Detaşamentul Special de Salvatori. Acţiunea se desfăşoară pe trei străzi adiacente, pentru a limita extinderea incendiului şi pentru a proteja locuinţele vecine.

Autorităţile recomandă locuitorilor din zonă să evite deplasarea în apropierea străzii Garoafei şi să nu interfereze cu operaţiunile de intervenţie ale pompierilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:15 - Sortiment de lapte praf, vândut de Nestlé, retras din Lidl și Kaufland
15:06 - Radu Naum a explicat de ce vorbește zi de zi cu Gigi Becali. Asocierea făcută de jurnalist cu Donald Trump
14:59 - SUV-ul care rescrie regulile autonomiei: 1.700 de kilometri fără oprire
14:50 - Incendiu puternic pe strada Garoafei din Sectorul 5. Case și anexe gospodărești, mistuite de flăcări
14:43 - Novak Djokovici, victorie în optimi la Australian Open. Sârbul, aproape de penalizare
14:35 - Oboseala democratică, noul fenomen din Europa. Ce înseamnă acest concept și de ce este luat în serios de instituțiile...

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale