Incendiu puternic pe strada Garoafei din Sectorul 5. Case și anexe gospodărești, mistuite de flăcări

Un puternic incendiu a izbucnit sâmbătă în Sectorul 5 al capitalei, afectând case şi anexe gospodăreşti şi provocând degajare intensă de fum, informează ISU Bucureşti-Ilfov. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru localizarea şi stingerea flăcărilor.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, incendiul se manifestă pe o suprafaţă estimată la aproximativ 700 de metri pătraţi, pe strada Garoafei. Pentru limitarea efectelor, au fost luate măsuri imediate de evacuare a locatarilor.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case şi anexe gospodăreşti. Au fost luate măsuri pentru evacuarea locatarilor”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Până în acest moment, au fost preluate două persoane care nu au suferit arsuri sau expunere semnificativă la fum. Este vorba despre un bărbat imobilizat la pat şi o femeie care a acuzat stare de lipotimie. Ambele persoane au fost evaluate şi asistate de echipajele SMURD.

„Se observă degajare de fum la nivelul acoperişurilor, unde a fost îndepărtată învelitoarea din tablă. Până în acest moment au fost preluate două persoane fără arsuri sau expunere la fum”, a precizat ISU Bucureşti-Ilfov.

În total, la faţa locului au fost alertate nouă autospeciale de stingere, echipaje SMURD, autospeciale de descarcerare şi Detaşamentul Special de Salvatori. Acţiunea se desfăşoară pe trei străzi adiacente, pentru a limita extinderea incendiului şi pentru a proteja locuinţele vecine.

Autorităţile recomandă locuitorilor din zonă să evite deplasarea în apropierea străzii Garoafei şi să nu interfereze cu operaţiunile de intervenţie ale pompierilor.