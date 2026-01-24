Incendiu puternic pe strada Garoafei din Sectorul 5. Case și anexe gospodărești, mistuite de flăcări
- Maria Dima
- 24 ianuarie 2026, 14:50
Un puternic incendiu a izbucnit sâmbătă în Sectorul 5 al capitalei, afectând case şi anexe gospodăreşti şi provocând degajare intensă de fum, informează ISU Bucureşti-Ilfov. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru localizarea şi stingerea flăcărilor.
Incendiul de pe strada Garoafei
Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, incendiul se manifestă pe o suprafaţă estimată la aproximativ 700 de metri pătraţi, pe strada Garoafei. Pentru limitarea efectelor, au fost luate măsuri imediate de evacuare a locatarilor.
„Intervenim pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case şi anexe gospodăreşti. Au fost luate măsuri pentru evacuarea locatarilor”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.
Degajări mari de fum
Până în acest moment, au fost preluate două persoane care nu au suferit arsuri sau expunere semnificativă la fum. Este vorba despre un bărbat imobilizat la pat şi o femeie care a acuzat stare de lipotimie. Ambele persoane au fost evaluate şi asistate de echipajele SMURD.
„Se observă degajare de fum la nivelul acoperişurilor, unde a fost îndepărtată învelitoarea din tablă. Până în acest moment au fost preluate două persoane fără arsuri sau expunere la fum”, a precizat ISU Bucureşti-Ilfov.
Locuitorii din zonă, sfătuiți să evite deplasarea pe strada Garoafei
În total, la faţa locului au fost alertate nouă autospeciale de stingere, echipaje SMURD, autospeciale de descarcerare şi Detaşamentul Special de Salvatori. Acţiunea se desfăşoară pe trei străzi adiacente, pentru a limita extinderea incendiului şi pentru a proteja locuinţele vecine.
Autorităţile recomandă locuitorilor din zonă să evite deplasarea în apropierea străzii Garoafei şi să nu interfereze cu operaţiunile de intervenţie ale pompierilor.
