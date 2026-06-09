Economie

Ce companii aeriene nu au voie să zboare în Europa. Lista UE, actualizată cu noi interdicții

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Ce companii aeriene nu au voie să zboare în Europa. Lista UE, actualizată cu noi interdicțiiParcare aeroport. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Comisia Europeană a publicat luni cea de-a 48-a actualizare a listei UE pentru siguranța aeriană. În urma modificărilor, 154 decompanii aeriene sunt interzise să opereze în spațiul aerian european, iar o nouă companie -Air Express Algeria - a fost adăugată pe listă. Totodată, toți transportatorii aerieni certificați în Kârgâzstan au fost eliminați de pe listă, după două decenii de progrese în supravegherea siguranței aviației.

Ce companii sunt interzise în UE

Cele 154 de companii aeriene interzise în spațiul aerian al UE se împart în trei categorii: 126 de companii certificate în 16 țări, interzise din cauza supravegherii necorespunzătoare a siguranței de către autoritățile aeronautice naționale; 22 de companii aeriene certificate în Rusia; și șase companii aeriene individuale din alte țări, pe baza unor deficiențe grave de siguranță: Air Express Algeria (Algeria), Air Zimbabwe (Zimbabwe), Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Iran), Fly Baghdad (Irak) și Iraqi Airways (Irak).

Alte două companii pot zbura către UE numai cu anumite tipuri de aeronave: Iran Air (Iran) și Air Koryo (Coreea de Nord).

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Aeroport. Sursa foto: Freepik

De ce a fost adăugată Air Express Algeria

Includerea Air Express Algeria pe listă se bazează pe probleme grave de siguranță identificate în cursul evaluărilor efectuate de experții UE, care au evidențiat deficiențe în respectarea standardelor internaționale de siguranță.

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Kârgâzstan, scos de pe lista neagră după 20 de ani

Toți transportatorii aerieni certificați în Kârgâzstan au fost eliminați de pe listă, ca recunoaștere a progreselor înregistrate de această țară în consolidarea supravegherii siguranței aviației în ultimii 20 de ani.

7 din 10 europeni au încredere în listă, dar doar 12% o verifică înainte de zbor

Un nou sondaj Eurobarometru publicat marți arată că șapte din zece europeni consideră lista UE pentru siguranța aeriană un instrument eficace de protejare a pasagerilor. Trei sferturi dintre respondenți (75%) au încredere că lista este actualizată pe baza unor criterii de siguranță, fără influență politică sau economică.

Cu toate acestea, consultarea directă a listei rămâne limitată: doar 12% dintre europeni o verifică înainte de zbor, deși jumătate declară că sunt la curent cu existența ei. Impactul listei asupra comportamentului este însă clar — atunci când o companie aeriană este inclusă pe listă, doar 8% dintre europeni declară că ar continua să rezerve un zbor cu aceasta. Actualizarea din acest an coincide cu cea de-a 20-a aniversare a listei UE pentru siguranța aeriană.

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