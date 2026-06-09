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Euro continuă să scadă față de leu. Cursul anunțat de BNR pentru marți

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Euro continuă să scadă față de leu. Cursul anunțat de BNR pentru marțiSchimb valutar / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Moneda europeană a înregistrat marți o nouă scădere în raport cu leul, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR).

Evoluția vine după mai multe ședințe consecutive în care euro a pierdut teren față de moneda națională, semnalând o perioadă de relativă stabilitate pe piața valutară.

Conform datelor comunicate de BNR, un euro a fost cotat la 5,2436 lei, în scădere cu 0,0052 lei față de ședința valutară precedentă. De asemenea, dolarul american a fost cotat la 4,5565 lei.

A treia zi consecutivă de depreciere pentru euro

Scăderea monedei europene continuă tendința observată în ultimele zile pe piața valutară.

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După maximele înregistrate la începutul lunii mai, când euro a depășit pragul de 5,26 lei, moneda unică europeană a intrat într-o fază de corecție și s-a apropiat din nou de nivelul de 5,24 lei.

Evoluția este urmărită cu atenție de populație și de companii, deoarece cursul euro influențează costul creditelor în valută, prețurile unor bunuri importate și numeroase contracte comerciale raportate la moneda europeană.

Ce înseamnă pentru români

Pentru persoanele care au rate în euro sau efectuează plăți în moneda europeană, o scădere a cursului poate reduce ușor costurile calculate în lei.

În același timp, firmele care importă produse din statele zonei euro pot beneficia de costuri mai mici la conversia valutară.

Specialiștii atrag însă atenția că variațiile zilnice sunt reduse și nu indică neapărat o schimbare majoră de tendință.

BNR

BNR. Sursă foto: Inquam /Octav Ganea

Cursul de schimb este influențat de numeroși factori, inclusiv fluxurile de capital, politica monetară și evoluțiile economice interne și externe. Potrivit BNR, cursul oficial este calculat pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară.

Cum se stabilește cursul oficial

Banca Națională a României publică în fiecare zi bancară, după ora 13:00, cursul de schimb pentru principalele valute. Acesta este utilizat ca referință pentru numeroase tranzacții financiare, raportări și contracte din economie.

Datele din ultimele săptămâni arată că euro a oscilat între aproximativ 5,20 și 5,26 lei, fără fluctuații majore care să indice tensiuni semnificative pe piața valutară.

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