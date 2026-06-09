Incendiu la o grădiniță din Prahova: 29 de copii, evacuați

Din cuprinsul articolului Incendiu la o grădiniță din Prahova

Aproape treizeci de copii au fost evacuați marți dimineață dintr-o grădiniță din satul Țărculești, comuna Gornet-Cricov, județul Prahova, după ce acoperișul imobilului a luat foc în timp ce se desfășurau activități educative.

Incendiul a cuprins acoperișul grădiniței pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. „Toți copiii aflați în unitatea de învățământ s-au autoevacuat în siguranță, fără a fi raportate victime. Este vorba despre 29 de copii și 3 cadre didactice", a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

La fața locului acționează două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de la Garda de Intervenție Urlați, o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Apostolache, precum și o autospecială de stingere și una de primă intervenție și comandă de la Detașamentul Mizil.