Severin & Turcescu

Drona ucraineană putea face ravagii la Constanța. Am avut noroc, ne-a ferit Dumnezeu. Dar întrebările rămân. De ce nu putem să ne apăram granițele? De ce nu ne-au avertizat ucrainenii? De ce nu protestăm energic față de această situația si ne resemnam dând vagi semne de supărare diplomatică? Raspunsurile vin la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.