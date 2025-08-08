Economie Termen limită 31 august. Soluția ca să nu plătești facturi uriașe la întreținere iarna aceasta







Noile măsuri fiscale vor duce la creșterea facurilor la întreține în iarna ce vine. Înlocuirea agentului termic livrat de sistemul centralizat de încălzire cu o centrală proprie, pe gaz sau electrică, rămâne o opțiune pentru cei care doresc să își controleze individual consumul și costurile. Însă, procedura nu se poate face oricând. Data-limită pentru depunerea documentației de deconectare este 31 august.

Potrivit ultimelor date transmise de Termoenergetica București , în perioada octombrie 2023 – octombrie 2024, peste 3.200 de apartamente au fost debranșate de lasistemul centralizat de încălzire, la cererea proprietarilor. Mai mult, în ultimii trei ani, au renunțat la sistemul centralizat inclusiv instituții publice.

„Raportat la nivelul lunii octombrie 2024, numărul apartamentelor branșate la rețeaua centralizată de termoficare este de 535.846, iar cel al blocurilor și imobilelor este de 8.271. În octombrie 2023, aveam 539.051 de apartamente și 8.294 de blocuri”, sunt cifrele publicate de compania Termoenergetica, aflată în subordinea Primăriei Capitalei. Niciun nou apartament nu s-a conectat la rețeaua centralizată în acest interval.

Debranșările nu se pot efectua în sezonul rece. Potrivit regulamentelor CMTEB, documentația de deconectare completă poate fi depusă în perioada 15 aprilie – 31 august pentru debranșarea totală a unui apartament, respectiv până la 1 septembrie în cazul unei debranșări parțiale. După această dată, dosarele nu mai sunt primite, iar orice solicitare este amânată pentru anul următor.

Cei care vor să renunțe la sistemul centralizat trebuie să întocmească un dosar tehnic consistent. Acesta include, printre altele, împuternicirea solicitantului, copia după actul de proprietate, acordul în original al asociației de proprietari (conform unui model prestabilit), copie după contractul de acces la rețeaua de gaze sau factura de energie electrică (dacă se va monta o sursă electrică), planul apartamentului și, foarte important, documentația tehnică semnată de un proiectant autorizat.

„Documentația trebuie să includă expertiză tehnică, referat de verificare a calității proiectului și dovezi privind calitatea de expert și verificator a celor care semnează proiectul. Fără aceste elemente, avizul nu poate fi emis”, potrivit reprezentanților Termoenergetica.

Dosarul complet se depune fizic la sediul Termoenergetica din strada Constantin Rădulescu-Motru nr. 18, sector 4, în zilele de luni până joi între orele 08.00-15. 00, respectiv vineri, între 08.00-12.00. La depunere se achită și taxa de verificare a documentației, care permite emiterea avizului tehnic de deconectare. Acesta se eliberează în termen de maximum 30 de zile.

În cazul în care documentația tehnică este incompletă sau conține erori, solicitantul va fi notificat oficial pentru a o reface. După corectare, aceasta se poate redepune în același program.

După ce primește avizul de deconectare, solicitantul trebuie să meargă cu acesta, în original, la Serviciul Facturare de sector, conform instrucțiunilor din aviz. Acolo, i se va emite o factură ce conține taxa de debranșare, care trebuie achitată pentru a continua procedura. Factura este emisă pe numele Asociației de Proprietari, titulara contractului de furnizare, deoarece între Termoenergetica (CMTEB) și proprietari relația contractuală trece prin asociație.

Plata se poate face direct în contul Termoenergetica – RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001, BCR Sector 3 – sau prin casierie. Dovada achitării taxei trebuie adusă înapoi la Serviciul Facturare de sector. După această etapă, solicitantul va fi contactat pentru efectuarea lucrării de deconectare, în prezența reprezentantului Termoenergetica și a Asociației de Proprietari.

„Procesul verbal de deconectare se întocmește în patru exemplare. Solicitantul are obligația să aducă avizul de deconectare și să obțină semnătura și ștampila Asociației de Proprietari pe toate exemplarele. Fără aceste semnături, procesul nu este valabil”, au mai explicat reprezentanții companiei.

Materialele necesare pentru lucrare sunt aduse de solicitant. După completarea și semnarea procesului verbal, acesta este predat în original Serviciului Facturare, care modifică contractul de furnizare. Solicitantul va primi două exemplare completate cu datele noi, din care unul trebuie înapoiat Asociației de Proprietari.

În lipsa acestor etape – aviz, factură plătită, proces verbal semnat și contract modificat – debranșarea nu este recunoscută oficial, iar apartamentul rămâne înregistrat în evidențele Termoenergetica.

Administratorii de bloc atrag atenția că debranșarea trebuie să se facă cu respectarea normelor tehnice și a echilibrului de distribuție a căldurii în bloc. Potrivit acestora, debranșarea haotică, fără o reglementare clară și fără acordul asociației, poate afecta confortul termic al vecinilor.

„Nu ne putem opune debranșării, dar nici nu putem accepta improvizații. Dacă se debranșează doar un apartament de la etajul 4, iar ceilalți rămân la sistemul centralizat, se schimbă presiunile și pierderile din coloanele verticale. De aceea cerem ca proiectul să fie bine făcut și lucrările să fie corecte”, a atras atenția Florin Condea, administratorul mai multor blocuri din Sectorul 5 al Capitalei, de peste 10 ani.

Toți cei care vor să renunțe la sistemul centralizat și să instaleze o centrală proprie trebuie să finalizeze toți pașii până la sfârșitul lunii august. După 31 august nu se mai acceptă documentații, iar lucrările se amână pentru anul următor.