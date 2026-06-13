Poliția de Frontieră, recomandări pentru vacanța de vară

Poliția de Frontieră a anunțat sâmbătă că numărul persoanelor care tranzitează punctele de trecere a frontierei și aeroporturile internaționale este în creștere odată cu debutul sezonului estival. Instituția le recomandă cetățenilor să își organizeze din timp deplasările, să verifice documentele de călătorie și să se informeze asupra condițiilor de intrare în statele de destinație, pentru a evita întârzierile și problemele la controlul de frontieră.

Poliția de Frontieră a anunțat că, în perioada verii, se înregistrează o creștere semnificativă a numărului de persoane care călătoresc în afara țării, în special în weekenduri și în timpul minivacanțelor.

„În contextul creşterii semnificative a numărului de persoane care călătoresc în perioada sezonului estival, Poliţia de Frontieră Română recomandă cetăţenilor să îşi planifice din timp deplasările şi să se informeze cu privire la condiţiile de călătorie, pentru a evita eventualele întârzieri şi pentru a contribui la fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei şi aeroporturile internaţionale”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Pentru desfășurarea în condiții optime a formalităților de călătorie, polițiștii de frontieră recomandă pasagerilor să ajungă la aeroport în intervalul indicat de compania aeriană și de administrația aeroportuară. Autoritățile le recomandă călătorilor să verifice din timp valabilitatea documentelor și să se informeze asupra regulilor de intrare în țările pe care urmează să le viziteze sau să le tranziteze.

„Înainte de plecare, cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice valabilitatea documentelor de călătorie şi să se informeze cu privire la condiţiile de intrare în statul de destinaţie şi în cele tranzitate. În cazul călătoriilor în afara Spaţiului Schengen, este importantă planificarea traseului cu recomandarea să fie folosite toate punctele de frontieră deschise în regim internaţional”, a transmis instituția.

Poliția de Frontieră reamintește că regulile privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori nu au fost modificate după aderarea completă a României la Spațiul Schengen.

Instituția a anunțat și că noile cărți electronice de identitate pot fi folosite pentru ieșirea din România.

„Minorii titulari ai unei cărţi electronice de identitate pot călători în afara ţării în condiţiile prevăzute de legislaţia privind regimul juridic al cetăţenilor minori români la trecerea frontierei de stat, precum şi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Reamintim că prezentarea cărţii electronice de identitate nu înlocuieşte, după caz, declaraţiile privind acordul părinţilor, hotărârile judecătoreşti sau alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare”, au transmis polițiștii de frontieră.

Pentru persoanele care călătoresc în afara țării împreună cu minori, nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar.

Poliția de Frontieră a anunțat că existența acestui document este verificată electronic în momentul controlului, măsură care reduce numărul actelor ce trebuie prezentate la frontieră și simplifică formalitățile pentru călători.

La final, instituția recomandă cetățenilor să consulte exclusiv surse oficiale și să verifice din timp toate condițiile de călătorie aplicabile statului de destinație, pentru a evita eventualele probleme și pentru a se asigura că dețin documentele necesare.