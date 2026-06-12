România va traversa o perioadă de aproape patru săptămâni cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite și precipitații sub normal în multe regiuni, potrivit estimărilor meteorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 15 iunie – 13 iulie 2026.

Cele mai afectate zone vor fi regiunile vestice și nord-vestice ale țării, unde meteorologii estimează atât episoade de căldură peste media perioadei, cât și un deficit semnificativ de precipitații. Prognoza indică un tipar atmosferic care ar putea favoriza seceta pedologică în anumite zone agricole.

În intervalul 15–22 iunie, valorile termice vor fi ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În restul țării, temperaturile vor rămâne apropiate de mediile climatologice.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar la nivel național. Lipsa ploilor va fi mai evidentă în zonele montane, unde cantitățile de apă prognozate se vor situa sub valorile normale pentru această perioadă.

Pentru săptămâna 22–29 iunie, ANM estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării. Abaterile termice pozitive vor fi mai accentuate în regiunile vestice.

Totodată, deficitul de precipitații se va menține în majoritatea zonelor. Cele mai reduse cantități de ploaie sunt așteptate în vestul și nord-vestul României, unde efectele lipsei de apă ar putea deveni mai vizibile.

În perioada 29 iunie – 6 iulie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste valorile normale în majoritatea regiunilor. Excepție va face sud-estul țării, unde acestea vor fi apropiate de mediile climatologice ale începutului de iulie.

Regimul pluviometric va continua să fie ușor deficitar în sud-vestul României. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații sunt estimate la valori apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.

Estimările pentru intervalul 6–13 iulie arată că jumătatea vestică a țării va rămâne sub influența unui regim termic mai ridicat decât normalul perioadei.

De asemenea, precipitațiile vor continua să fie deficitare în aceste regiuni. În celelalte zone ale țării, atât temperaturile, cât și cantitățile de ploaie sunt prognozate să se situeze în jurul valorilor climatologice normale.

Prognoza ANM pentru perioada 15 iunie – 13 iulie indică o tendință persistentă de temperaturi peste normal și precipitații reduse, în special în vestul României.

Evoluția vremii poate avea impact asupra agriculturii și resurselor de apă, în contextul în care deficitul pluviometric este estimat să se mențină pe parcursul mai multor săptămâni.