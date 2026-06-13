Social

Unde e indicat să păstrezi medicamentele când pleci în vacanță. Poți avea probleme în timpul zborului

Comentează știrea
Unde e indicat să păstrezi medicamentele când pleci în vacanță. Poți avea probleme în timpul zborului
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Depozitarea medicamentelor în timpul călătoriilor este un aspect adesea ignorat, deși poate influența direct eficiența tratamentului și siguranța administrării. Medicamentele sunt sensibile la factori precum temperatura, umiditatea, lumina și modul de manipulare, iar expunerea necorespunzătoare, chiar și pentru perioade scurte, le poate modifica proprietățile sau le poate reduce efectul terapeutic.

Ce trebuie să știi dacă pleci în vacanță cu trusa de medicamente

Problema apare frecvent în situațiile obișnuite de drum, când medicamentele sunt scoase din ambalajul original și puse în pungi, portofele sau recipiente improvizate pentru a ocupa mai puțin spațiu.

Deși pare o soluție comodă, acest lucru poate duce la greșeli în administrarea medicamentelor, mai ales atunci când sunt transportate mai multe tratamente în același timp. În perioade de oboseală, grabă sau schimbare a rutinei, identificarea corectă a comprimatelor devine mai dificilă, iar riscul de dozaj incorect sau administrare greșită crește semnificativ.

De ce nu e indicat să îți lași trusa în baia hotelului

Un alt aspect important îl reprezintă mediile nepotrivite de depozitare, cum ar fi băile sau spațiile expuse variațiilor de temperatură.

Cum cureți perdelele acasă și le păstrezi ca noi mai mult timp
Cum cureți perdelele acasă și le păstrezi ca noi mai mult timp
Violența împotriva executorilor judecătorești va fi sancționată aspru. Scurtarea proceselor, un efect benefic
Violența împotriva executorilor judecătorești va fi sancționată aspru. Scurtarea proceselor, un efect benefic

Baia unui hotel sau a unui apartament închiriat este, de cele mai multe ori, un spațiu cu umiditate ridicată și variații frecvente de temperatură, mai ales după folosirea dușului cu apă fierbinte. Acest mediu nu este potrivit pentru depozitarea medicamentelor, deoarece poate influența stabilitatea lor chimică. În timp, eficiența acestora se poate reduce, iar în anumite situații pot apărea modificări de aspect.

Medicamente

Medicamente. Sursa foto: Pixabay

De ce nu e indicat să le lași în bagajul de cală

La fel de riscantă este expunerea la temperaturi extreme în timpul transportului. De exemplu, medicamentele lăsate în mașină, în torpedou sau în portbagaj pot fi afectate de căldură excesivă vara sau de frig iarna.

De asemenea, expunerea directă la soare, cum ar fi pe bordul mașinii sau lângă geamurile hotelului, poate accelera degradarea anumitor substanțe active.

În cazul călătoriilor cu avionul, bagajul de cală este considerat un mediu nesigur pentru medicamente, deoarece poate fi supus variațiilor de temperatură și presiune, iar în plus există riscul pierderii bagajului. Din acest motiv, se recomandă ca medicamentele esențiale să fie păstrate în bagajul de mână, unde pot fi controlate permanent și protejate mai bine de condițiile externe.

În plus, chiar și organizatoarele de pastile, deși utile, pot crea probleme dacă sunt folosite incorect în timpul deplasării. Ele sunt mai sigure atunci când sunt pregătite dinainte sau completate la destinație, tocmai pentru a evita confuziile și pierderea informațiilor de pe ambalajele originale.

Unde ar trebui să păstrezi medicamentele când pleci în concediu

Prin urmare, medicamentele trebuie păstrate într-un mediu cât mai stabil, ferit de umezeală, căldură excesivă și lumină directă, iar ambalajul original rămâne cea mai sigură formă de protecție, atât pentru identificare, cât și pentru păstrarea instrucțiunilor de utilizare.

Pe durata călătoriilor, aceste detalii devin esențiale, mai ales atunci când tratamentul este important și nu poate fi întrerupt.

Stiri calde

21:32 - Eugen Tomac susține eliminarea CASS pentru unele mame. Impactul bugetar estimat este sub 0,02% din PIB

21:21 - Unde e indicat să păstrezi medicamentele când pleci în vacanță. Poți avea probleme în timpul zborului

21:12 - Fraudele telefonice iau amploare în Republica Moldova. Prejudiciile au depășit 157 de milioane de lei

21:04 - Centrala de la Zaporojie a fost reconectată la rețea după un atac extrem de periculos

20:54 - Planul Guvernului Tomac pentru transporturi. 2.000 de kilometri de autostrăzi și restructurări la CNAIR, CFR și Metrorex

20:45 - De ce au nevoie copiii de bunici: Secretul pentru o dezvoltare emoțională sănătoasă

HAI România!

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Proiecte speciale