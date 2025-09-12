Ce poate face un chiriaș contra evacuării abuzive și ce spune legea

În România, legislația stabilește drepturile chiriașilor și obligațiile proprietarilor, pentru a preveni abuzurile. Totuși, mulți chiriași se confruntă cu încercări de evacuare nejustificate sau făcute fără respectarea procedurilor legale. Cunoașterea legii este esențială pentru a te apăra și pentru a te asigura că orice acțiune este efectuată în baza legii, spune avocatul Daniel Velicu.

Contractul de închiriere este reglementat de Codul Civil, articolul 1777, și reprezintă acordul prin care proprietarul (locatorul) pune la dispoziția chiriașului (locatarul) folosința unui bun, de obicei o locuință, în schimbul unei chirii. Contractul stabilește clar drepturile și obligațiile ambelor părți pe durata convenită.

În cazul locuințelor, proprietarul este obligat să asigure folosința completă sau parțială a spațiului și să se asigure că locuința respectă standardele legale, inclusiv cele prevăzute de Legea nr. 14/1996, și dispune de toate utilitățile necesare.

Potrivit articolului 1831 din Codul Civil, evacuarea se poate face doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă și nu prin voința unilaterală a proprietarului. Orice încercare de a determina chiriașul să părăsească locuința fără respectarea procedurilor legale poate fi considerată violare de domiciliu și este sancționată conform Codului Penal.

În situația în care proprietarul încearcă o evacuare „peste noapte”, chiriașul are dreptul să refuze părăsirea locuinței și să sesizeze autoritățile competente.

„Situația în care proprietarul vrea să evacueze chiriașul „peste noapte” este ilegală în România. Legea protejează chiriașul împotriva evacuării abuzive. Atât timp cât există un contract de închiriere valabil (chiar și în formă verbală sau pe chitanțe), chiriașul are dreptul să locuiască în imobil conform clauzelor stabilite”, spune avocatul Daniel Velicu.

În încercarea de a-i determina pe chiriași să plece din locuința închiriată, unii proprietari ajung să schimbe încuietoarea sau să oprească apa. Potrivit avocatului, astfel de practici sunt ilegale.

„Proprietarul nu poate să schimbe încuietorile, să arunce bunurile sau să scoată chiriașul fără o hotărâre judecătorească. Proprietarul nu are voie să oprească apa, curentul, gazul, căldura pentru a forța chiriașul să plece. Aceasta se consideră hărțuire și se sancționează. Dacă proprietarul vrea să înceteze contractul, trebuie să acorde preavizul prevăzut de lege/contract”, adaugă el.

Contractul de închiriere nu este doar un simplu acord între proprietar și chiriaș, atrage atenția avocatul. Conform articolului 1798 din Noul Cod Civil, acesta poate avea caracter de titlu executoriu, ceea ce înseamnă că proprietarul poate solicita direct executarea silită a obligațiilor de plată, fără a mai aștepta o hotărâre judecătorească.

Contractul devine titlu executoriu în două situații: dacă este încheiat sub formă de înscris sub semnătură privată și înregistrat la organele fiscale sau dacă a fost întocmit în formă autentică. În aceste condiții, chiria și utilitățile pot fi recuperate rapid prin executare silită, fără proces civil.

„Având în vedere art. 6 alin. (5) din Noul Cod Civil, caracterul executoriu se poate aplica doar contractelor încheiate în formă scrisă, ulterior intrării în vigoare a Codului civil, respectiv 1.11.2011”, explică Daniel Velicu.

În trecut, recuperarea chiriei neplătite necesita ani de proceduri judiciare și costuri ridicate. În prezent, un contract de închiriere cu titlu executoriu le permite proprietarilor să recupereze rapid sumele datorate.

Fără formă scrisă sau fără înregistrare, contractul își pierde caracterul executoriu și chiar posibilitatea de a demonstra dreptul la chirie în instanță, afirmă avocatul.

„În privinţa metodologiei, înscrierea la organele fiscale a fost reglementată de ANAF prin Ordinul nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de inchiriere, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare”, mai spune el.