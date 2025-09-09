Social

ANAF avertizează asupra mesajelor false care vizează contribuabilii și sunt trimise în numele instituției

ANAF avertizează asupra mesajelor false care vizează contribuabilii și sunt trimise în numele instituției
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a informat că au reapărut mesajele false transmise în numele instituției, care folosesc adresa de email „info@anaf.io” și urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Mesajele, adresate atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, pot conține solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care amenință securitatea datelor personale și financiare.

ANAF avertizează despre mesajele false trimise în numele instituției

Într-un comunicat oficial transmis recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală a atras atenția asupra reactivării unor tentative de fraudă care vizează publicul larg. Potrivit reprezentanților ANAF, aceste mesaje nu sunt emise de instituție și sunt concepute pentru a crea confuzie și panică în rândul contribuabililor.

Instituția subliniază că legitimitatea oricărei comunicări se confirmă prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) sau prin corespondență oficială transmisă de Poșta Română cu confirmare de primire. Declarațiile oficialilor ANAF precizează că astfel de mesaje false pot conține informații înșelătoare, solicitări de date personale sau financiare și linkuri către site-uri nesigure.

Recomandările făcute de ANAF pentru a evita mesajele false

Pentru a proteja informațiile personale și financiare, ANAF recomandă ignorarea și ștergerea imediată a mesajelor primite de la adresa info@anaf.io sau alte surse suspecte. Contribuabilii nu trebuie să acceseze linkuri sau să descarce fișiere atașate, acestea putând conține malware sau viruși informatici.

Frauda online

Frauda online. Sursa foto: Pixabay

Specialiștii ANAF explică faptul că Spațiul Privat Virtual reprezintă canalul securizat prin care contribuabilii pot primi notificări și comunica oficial cu instituția. În acest mod, fiecare contribuabil își poate verifica situația fiscală fără a se expune riscului unor fraude.

Instituția nu solicită informații personale

Autoritatea fiscală nu solicită informații cu caracter personal sau financiar prin canale de e-mail neoficiale. „Vă recomandăm să ignorați și să ștergeți mesajele provenite de la adresa info@anaf.io sau alte surse suspecte și să nu accesați link-uri sau să nu descărcați fișiere din astfel de mesaje.”, se arată în comunicat.

Pentru informații generale privind obligațiile fiscale, persoanele și entitățile supuse impozitării pot suna la numărul 031.40.39.160, unde pot primi asistență și clarificări oficiale din partea instituției.

