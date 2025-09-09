Social Escrocherii cu locuri de muncă false. Atenție la ofertele care par prea bune







Noi escrocherii. Căutarea unui loc de muncă poate fi un proces stresant, iar escrocii profită adesea de acest context pentru a păcăli candidații. Deși majoritatea anunțurilor sunt legitime, există numeroase cazuri în care postările false sunt folosite pentru a fura date personale, bani sau chiar pentru a implica oamenii în activități ilegale.

Experții în securitate cibernetică recomandă atenție sporită și verificarea atentă a ofertelor înainte de a răspunde. Escrocii urmăresc, în general, trei obiective principale:

Furtul identității sau al informațiilor financiare – date precum CNP-ul, pașaportul sau detaliile cardului bancar pot fi folosite ulterior în fraude.

Obținerea de bani direct – prin cererea de taxe fictive, plata unor servicii sau achiziții false.

Implicarea victimelor în fraude neștiute – oamenii pot fi folosiți ca intermediari pentru spălare de bani, tranzacții ilegale sau reexpedierea de colete furate.

Aceste escrocherii pot apărea pe site-uri de joburi, platforme de social media, aplicații de mesagerie sau chiar prin e-mailuri false care imită angajatori reali.

Victimele primesc un cec care pare real și sunt rugate să trimită o parte din bani unei alte persoane. Când banca descoperă că cecul e fals, persoana păcălită rămâne responsabilă de întreaga sumă. Exemple comune includ anunțurile pentru asistenți personali, livratori sau angajați la birouri noi, unde se oferă plata în avans pentru diverse sarcini.

Acest tip de scam implică transferuri de bani sau achiziții pentru altcineva. Chiar dacă fondurile nu aparțin victimei, activitatea este ilegală și poate avea consecințe juridice grave. Escrocii folosesc de obicei servicii precum Western Union, MoneyGram sau platforme de criptomonede.

Ofertele „work from home” cer uneori primirea și expedierea coletelor către alte locații. Aceste colete pot conține bunuri furate sau ordine de plată false, iar persoana implicată riscă să fie acuzată de complicitate la infracțiuni.

Unii escroci solicită bani pentru procesarea candidaturii, participarea la interviuri sau formare profesională. Spre deosebire de angajatorii reali, care pot deduce costurile pentru unelte sau uniforme din salariu, în cazul scam-urilor plata se face fără nicio garanție.

Acestea implică investiții în Bitcoin, Ether sau alte criptomonede, unde victimele sunt convinse să cumpere, să vândă sau să „mineze” pentru escroci. În unele cazuri, li se cere să recruteze și alte persoane pentru a amplifica schema frauduloasă.

Escrocii pot solicita date personale, precum pașaportul, CNP-ul sau permisul de conducere, pentru a obține ajutoare de șomaj sau rambursări de taxe în numele victimei. Această practică poate duce la consecințe legale și financiare serioase.

Pentru a evita astfel de capcane, specialiștii recomandă verificarea atentă a ofertelor, refuzul plății în avans, protejarea informațiilor personale și consultarea unor surse oficiale pentru confirmarea angajatorului.

De asemenea, orice solicitare de a participa la tranzacții financiare sau de a manipula colete trebuie tratată cu mare prudență.