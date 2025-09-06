Social Cele mai mari escrocherii din istorie. Au ruinat milioane de vieți







Cele mai mari escrocherii din istorie. De-a lungul istoriei moderne, dorința de îmbogățire rapidă a alimentat imaginația unor escroci ingenioși și lipsiți de scrupule. De la scheme piramidale la fraude financiare sofisticate, aceste înșelătorii au distrus vieți, au golit conturi bancare și au pus pe butuci chiar și economii naționale.

Escrocheriile nu au vizat doar indivizi naivi, ci și instituții puternice sau investitori experimentați.

În 1920, Charles Ponzi a devenit faimos după ce a reușit să atragă mii de oameni într-o schemă care promitea câștiguri uriașe în timp record. Ideea era aparent simplă: profit rapid din arbitrajul bonurilor poștale internaționale.

În realitate, Ponzi nu producea bani, ci îi plătea pe investitorii vechi cu fondurile aduse de cei noi. În doar câteva luni, a strâns echivalentul a zeci de milioane de dolari actuali. Când mecanismul s-a prăbușit, mii de americani și-au pierdut economiile de-o viață. Numele lui a rămas asociat pentru totdeauna cu acest tip de escrocherie, folosit până astăzi în numeroase fraude.

Dacă Ponzi a fost inventatorul metodei, Bernard Madoff a dus-o la un nivel inimaginabil. Fost președinte al NASDAQ și respectat pe Wall Street, Madoff a derulat timp de decenii o schemă piramidală uriașă. Investitorii primeau rapoarte false și se bucurau de „profituri” constante, deși banii erau doar rotiți între conturi.

Când sistemul s-a prăbușit în 2008, prejudiciul total depășea 65 de miliarde de dolari, cel mai mare caz de fraudă individuală din istorie. Printre victime s-au numărat instituții bancare, organizații caritabile și vedete internaționale.

În anii ’90, compania energetică Enron era considerată un simbol al succesului american. În realitate, directorii companiei ascundeau pierderile uriașe printr-un sistem complex de firme paravan și rapoarte contabile falsificate.

Timp de ani întregi, acționarii și angajații erau convinși că Enron este o afacere solidă. În 2001, colosul s-a prăbușit spectaculos, lăsând peste 20.000 de angajați fără locuri de muncă și ștergând miliarde de dolari din fondurile de pensii. Escrocheria a zguduit întreaga lume financiară și a dus la schimbarea legislației americane privind auditul și transparența.

Nu doar finanțele au fost afectate de escrocherii, ci și domeniul medical. Elizabeth Holmes, fondatoarea companiei Theranos, promitea o tehnologie revoluționară care putea analiza sute de parametri medicali dintr-o singură picătură de sânge.

Investitori importanți și personalități politice de rang înalt s-au lăsat convinși, pompând sute de milioane de dolari în companie. În realitate, aparatele nu funcționau, iar testele erau făcute cu echipamente convenționale. Dezvăluirile jurnaliștilor de la Wall Street Journal au dus la prăbușirea companiei și la inculparea fondatoarei pentru fraudă.

Și România are propriile povești de escrocherii de proporții. Cea mai cunoscută rămâne Caritas, un joc piramidal inițiat la Cluj de Ioan Stoica, care promitea câștiguri de opt ori mai mari decât suma investită. Într-o perioadă marcată de tranziție și instabilitate, milioane de români au depus bani cu speranța unei vieți mai bune.

O vreme, plățile s-au făcut la timp, dar schema nu putea fi sustenabilă. În 1994, sistemul s-a prăbușit, iar pierderile estimate au depășit un miliard de dolari.

Odată cu dezvoltarea internetului, escrocheriile au căpătat o nouă dimensiune. Una dintre cele mai răspândite metode este cunoscută sub numele de „Nigeria Letters” sau fraudele 419, după articolul din codul penal nigerian.

Victimele primesc mesaje care le promit moșteniri fabuloase sau oportunități de afaceri, dar trebuie să trimită mai întâi o sumă „pentru taxe și formalități”. În realitate, banii dispar fără urmă. La fel de periculoase sunt și fraudele romantice: escroci care se dau drept parteneri de viață pe platforme online și exploatează emoțiile victimelor pentru a obține bani.

Chiar și giganții industriei auto au fost implicați în fraude de proporții. În 2015, s-a descoperit că Volkswagen instalase software special în milioane de mașini pentru a trișa testele de poluare. Compania pretindea că motoarele diesel respectă standardele de mediu, dar în realitate emisiile depășeau de zeci de ori limitele legale.

Escrocheria a afectat nu doar clienții, ci și reputația industriei auto germane, generând pierderi de zeci de miliarde de dolari și numeroase procese.