Fraude sentimentale cu vedete false: zeci de victime păcălite de escroci







Fraude sentimentale cu vedete false. Într-o eră digitală în care rețelele sociale și aplicațiile de dating facilitează conexiunile între oameni, există și riscuri semnificative. Un fenomen îngrijorător este reprezentat de escrocii care se dau drept celebrități internaționale pentru a înșela femei vulnerabile.

Acești infractori folosesc identități false și tehnici manipulative pentru a câștiga încrederea victimelor și a le sustrage sume considerabile de bani.

Un caz notoriu este cel al unui bărbat din Nigeria care a pretins că este Brad Pitt. Acesta a reușit să păcălească 34 de femei din întreaga lume, inclusiv o franțuzoaică în vârstă de 53 de ani, care i-a transferat 830.000 de euro.

Escrocul folosea imagini generate de inteligența artificială și mesaje emoționante pentru a crea iluzia unei relații autentice. După ce a fost descoperit, a continuat să acționeze sub identitatea lui Keanu Reeves, înșelând și alte victime.

Un alt exemplu este Simon Leviev, cunoscut drept „Tinder Swindler”. Acesta a pretins că este fiul unui miliardar israelian și a sedus mai multe femei pe aplicația Tinder. După ce câștiga încrederea lor, le cerea bani pentru diverse situații de urgență inventate, cum ar fi amenințări cu viața sa.

Victimele au ajuns să-i transfere sume mari de bani, totalizând aproximativ 10 milioane de dolari. Deși a fost condamnat în Israel pentru alte infracțiuni, nu a fost tras la răspundere pentru escrocheriile sale sentimentale.

În România, un bărbat din Brașov a fost condamnat pentru înșelăciune după ce a convins o româncă angajată la Comisia Europeană să-i transfere aproximativ 35.000 de euro.

Acesta s-a dat drept un om de afaceri de succes și a susținut că ANAF i-a blocat contul în care avea un milion de euro, cerând bani pentru a-și debloca fondurile. Victima, care avea o situație financiară bună, a fost păcălită să-i trimită sumele solicitate, crezând că ajută un partener de încredere.

Un alt caz din România implică un bărbat care a reușit să câștige încrederea a 13 femei și 2 bărbați, inclusiv avocate, psiholoage și farmaciste. Le promitea o viață de familie fericită și apoi le cerea bani pentru diverse probleme inventate, precum operații urgente ale mamei sale. Victimele au fost păcălite cu sume considerabile, iar bărbatul a fost condamnat pentru înșelăciune.

Aceste cazuri subliniază importanța precauției în relațiile online și necesitatea de a verifica autenticitatea persoanelor cu care interacționăm pe internet. Escrocii sentimentali pot cauza daune emoționale și financiare semnificative, iar victimele trebuie să fie conștiente de riscurile implicate.