Românii investesc masiv în titlurile de stat Tezaur

Ineresul românilor pentru instrumentele de economisire garantate de stat rămâne la un nivel extrem de ridicat. La cea mai recentă ediție a programului Tezaur, desfășurată în perioada 11 mai - 4 iunie 2026, populația a plasat peste 1,8 miliarde de lei. Această sumă impresionantă a fost adunată prin intermediul a 44.598 de subscrieri.

Datele oficiale furnizate luni de Ministerul Finanțelor arată că digitalizarea procesului a atras un public numeros, mai bine de 346 de milioane de lei fiind subscrise direct prin intermediul platformei online ghiseul.ro.

Pentru cei care nu au reușit să investească în etapa anterioară sau doresc să își suplimenteze plasamentele, autoritățile oferă o nouă șansă. Potrivit unui comunicat al MF, românii pot investi din nou în titlurile de stat Tezaur în perioada 8 iunie - 3 iulie, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,25%, 6,80% şi, respectiv, 7,25%. Titlurile de stat au valoarea nominală de 1 leu şi sunt în forma dematerializată.

Procesul de achiziție este adaptat atât pentru mediul online, cât și pentru cel fizic, având termene stricte în funcție de canalul ales. În perioada 8 iunie - 1 iulie, titlurile de stat pot fi cumpărate prin platforma Ghişeul.ro, pentru titluri lansate prin intermediul Poştei Române, iar între 8 iunie - 2 iulie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.

Reprezentanții instituției financiare explică în detaliu facilitățile puse la dispoziția celor care aleg să folosească instrumentele digitale ale statului.

"Operaţiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar", precizează reprezentanţii MF.

Alternativa tradițională rămâne activă pentru publicul care preferă interacțiunea directă sau care locuiește în zone unde accesul la internet este limitat. Titlurile mai pot fi achiziţionate în perioada 8 iunie - 3 iulie de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului, iar între 8 iunie - 2 iulie în mediul urban şi 8 iunie - 1 iulie în mediul rural prin subunităţile poştale ale Poştei Române.

Pentru a simplifica accesul românilor la aceste instrumente financiare, parteneriatul cu platforma națională de plăți electronice vine cu reguli clare. Conform MF, pentru achiziţionarea titlurilor de stat prin platforma Ghişeul.ro, un investitor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: vârsta mai mare de 18 ani la data efectuării subscrierii; carte de identitate valabilă în România; cont pe platforma Ghişeul.ro; card de debit emis în România sau în ţările agreate pentru Programul Tezaur.

Procedura de cumpărare prin intermediul portalului digital este una intuitivă, însă implică respectarea unor limite minime și maxime stabilite prin prospectul de emisiune.

„Investitorul poate subscrie în cadrul unei emisiuni prin accesarea platformei Ghişeul.ro şi introducerea datelor de logare (utilizator şi parolă), conform regulilor acesteia. Pentru subscriere, investitorul accesează secţiunea Titluri de stat, unde pot fi consultate emisiunile active şi caracteristicile acestora, conform prospectului de emisiune şi efectuează operaţiunea de achiziţie a titlurilor de stat Tezaur aferente emisiunii selectate.

De asemenea, orice român poate avea în cadrul aceleiaşi emisiuni una sau mai multe subscrieri, cu condiţia să se încadreze în plafonul minim de 1.000 lei la o subscriere şi maxim valoric de 200.000 lei pentru un cod de emisiune, în condiţiile încadrării în limita de plată cu cardul”, menţionează MF.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei forme de economisire este legat de regimul fiscal aplicat câștigurilor realizate de persoanele fizice. Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune.

Returnarea banilor către populație la finalul perioadei de maturitate se desfășoară prin mecanisme sigure, direct pe cardul bancar al beneficiarului. Plăţile către investitorii Programului Tezaur a sumelor aferente rambursării valorii nominale, dobânzilor, retragerilor, răscumpărărilor anticipate se asigură de Poşta Română, pe cardul bancar folosit de investitor la subscriere sau cel actualizat pe platforma Ghişeul.ro.

Acest instrument financiar oferă o mare libertate de mișcare deținătorilor, permițând retrageri sau tranzacții înainte de termen în caz de necesitate. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Toate sumele care sunt atrase de la populație prin acest mecanism de economisire pe termen mediu și lung sunt redirecționate către proiectele de importanță națională și echilibrarea bugetară. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.