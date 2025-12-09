Conducerea Poștei Române, clarificări legate de distribuirea pensiilor. Ce se întâmplă din 2026

După ce directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a afirmat într-o conferință că distribuirea pensiilor ar reprezenta „o povară” pentru societatea comercială, Mădălin Bondalici, membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română, oferă clarificări pe acest subiect. Potrivit reprezentantului CA, societatea își va păstra angajamentele și va distribui în continuare pensiile.

Conform anunțului, pensionarii din România nu au motive de îngrijorare.

„Poșta Română își reafirmă angajamentul ferm de a continua să îi sprijine pe seniorii României, recunoscând rolul esențial pe care aceștia îl au încomunitate. Cu o istorie de 163 de ani, Poșta Română rămâne singura companie de curierat și servicii poștale din România care ajunge în toate colțurile țării, dovedind constant profesionalism și punând peprimul loc grija față de clienții săi, în special față de seniori.

Suntem permanent dedicați să le oferimacestora sprijinul de care au nevoie, atât prin servicii poștale accesibile, cât și prin interacțiunea umană, atât de importantă în numeroase situații”, afirmă Mădălin Bondalici.

El a reamintit că Poșta Română funcționează ca o societate comercială pe o piață concurențială și se autofinanțează exclusiv din relațiile contractuale pe care le are cu clienții. Potrivit acestuia, instituția nu beneficiază de subvenții directe pentru activitățile curente și își susține integral operațiunile din veniturile proprii.

Conform comunicatului, Poșta Română își îndeplinește în continuare toate obligațiile asumate prin contractele aflate în derulare. El a subliniat că acest lucru se aplică atât contractelor cu miză strict economică, cât și celor care includ componente sociale.

„Reamintesc, totodată, faptul că Poșta Română este o societate comercială care activează pe o piața concurențială și se autofinanțează exclusiv din relațiile comerciale cu clienții săi. Poșta Română își îndeplinește în continuare cu seriozitate și profesionalism toate obligațiile asumateprin contractele în derulare, indiferent dacă acesteaau un caracter strict economic sau includ și valențe sociale”, adaugă acesta.

Bondalici și-a exprimat sprijinul față de actuala conducere a companiei și a încurajat continuarea măsurilor de modernizare, digitalizare și retehnologizare.

„Îmi exprim întregul sprijin față de actuala conducere a Poștei Române pentru continuarea parcursuluieconomic pozitiv din ultimii ani, precum și pentrutoate măsurile adoptate în vederea modernizării, digitalizării și retehnologizării companiei, cu obiectivulclar de a poziționa Poșta Română în topul companiilordin România”, a încheiat el.

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a afirmat joi că distribuirea pensiilor și a ajutoarelor sociale a devenit o povară pentru companie. El a spus că acest serviciu ar trebui scos cât mai rapid la licitație deschisă.

„Pentru Poșta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari”, a spus Ștefan într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

El a arătat că, deși Ministerul Muncii achită lunar în jur de 60 de milioane de lei pentru cele două convenții încheiate cu Casa Națională de Pensii și ANPIS, o parte importantă din aceste sume se întoarce către stat sau către diverși furnizori.

„Din acei 60 de milioane, cam 15-20% merg către achiziționarea de cash. Cumpărăm aproximativ 5% din întreaga masă monetară a țării în fiecare lună, în primele două săptămâni. Banii ăștia trebuie să vină de undeva și nimeni nu ți-i dă gratuit. Nici măcar statul nu ți-i dă gratuit. Deci îi cumpărăm în special de la Trezorerie și Banca Națională, dar și de la bănci comerciale. Practic, din cei 60 de milioane, noi rămânem efectiv cu circa 70%. Restul se duc înapoi la stat sau la alți concurenți” a explicat Valentin Ștefan.